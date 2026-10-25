«Δεν μπορεί η Τουρκία να δίνει άδεια για τις κινήσεις της Ελλάδας»: Ο Καραμανλής μιλά για τουρκολιβυκό σύμφωνο σε εκδήλωση

Ο Κώστας Καραμανλής χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη την κύρωση του τουρκολιβυκού συμφώνου και προειδοποίησε για τις τουρκικές αξιώσεις στο Αιγαίο, ζητώντας σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο.

Ως αρνητική εξέλιξη για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα χαρακτήρισε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής την κύρωση του τουρκολιβυκού συμφώνου από το λιβυκό Κοινοβούλιο, προειδοποιώντας παράλληλα για τις επιδιώξεις της Άγκυρας στο Αιγαίο και τις πιθανές συνέπειες μιας αποδοχής των τουρκικών απαιτήσεων για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου.

Μιλώντας σε εκδήλωση της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού, με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο κ. Καραμανλής υποστήριξε ότι, ακόμη κι αν το τουρκολιβυκό σύμφωνο δεν παράγει νομικά αποτελέσματα, η κύρωσή του συνιστά επίδειξη ισχύος και επιρροής, με στόχο τη δημιουργία τετελεσμένων. «Αναμφίβολα είναι αρνητική εξέλιξη για τα εθνικά μας συμφέροντα η κύρωση του τουρκολιβυκού συμφώνου από το λιβυκό Κοινοβούλιο, διότι μπορεί μεν να μην παράγει νομικά αποτελέσματα, είναι όμως επίδειξη δύναμης, επιρροής και πρόκλησης τετελεσμένων, από τους γείτονες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου και οι τουρκικές αξιώσεις

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενη αποδοχή της απαίτησης της Τουρκίας να εγκρίνει τέτοιου είδους έργα θα μπορούσε να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο για την ελληνική δραστηριότητα στο Αιγαίο. Όπως υποστήριξε, μια τέτοια εξέλιξη θα άνοιγε τον δρόμο για αμφισβήτηση της δυνατότητας της Ελλάδας να υλοποιεί έργα υποδομής μεταξύ των νησιών της χωρίς την έγκριση της Άγκυρας.

Αναφερόμενος συνολικά στη στρατηγική της Άγκυρας, ο κ. Καραμανλής έκανε λόγο για έναν οργανωμένο σχεδιασμό που, κατά την εκτίμησή του, αποσκοπεί στην ανατροπή του υφιστάμενου status quo στο Αιγαίο. Όπως ανέφερε, στόχος της Τουρκίας είναι η απόκτηση δικαιωμάτων στην καρδιά του Αιγαίου, σε βάρος των ελληνικών νησιών, καθώς και η ενίσχυση του ελέγχου της στην περιοχή έως τον 25ο παράλληλο. Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε την επιμονή της Άγκυρας στο casus belli, υποστηρίζοντας ότι η απειλή αυτή δεν αποσκοπεί μόνο στην αποτροπή της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά και στον συνολικό αποκλεισμό μιας τέτοιας δυνατότητας στο Αιγαίο.

Παράλληλα, συνέδεσε το τουρκολιβυκό σύμφωνο με την προσπάθεια αμφισβήτησης των δικαιωμάτων των ελληνικών νησιών σε υφαλοκρηπίδα και Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ). Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις λεγόμενες γκρίζες ζώνες, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονησίδες. Κατά τον ίδιο, η στάση της Άγκυρας απέναντι στην ηλεκτρική διασύνδεση Κάσου - Κύπρου καταδεικνύει την πρόθεσή της να διεκδικεί καθοριστικό ρόλο ακόμη και σε έργα ευρωπαϊκού χαρακτήρα.

Στην ίδια κατηγορία ενέταξε τις τουρκικές αντιδράσεις για τα θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Όπως υποστήριξε, οι διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν περιορίζονται στις ελληνικές πρωτοβουλίες εντός των χωρικών υδάτων, αλλά επεκτείνονται και σε διεθνή ύδατα, ενώ παράλληλα αποσκοπούν στην αποκοπή του συμπλέγματος της Μεγίστης από τον υπόλοιπο εθνικό κορμό.

Η αποστρατικοποίηση των νησιών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η τουρκική επιχειρηματολογία δεν αφορά μόνο την ερμηνεία των προβλέψεων της Συνθήκης της Λωζάννης, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια περιορισμού της αμυντικής θωράκισης των νησιών και της αποτρεπτικής ικανότητας της Ελλάδας.

Κατά τον κ. Καραμανλή, η επίκληση της αποστρατιωτικοποίησης χρησιμοποιείται πλέον και ως μέσο αμφισβήτησης της κυριαρχίας των συγκεκριμένων νησιών. Παράλληλα, προειδοποίησε για τις συνέπειες που θα είχε, κατά την άποψή του, η υποχώρηση από τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και ειδικότερα του Δικαίου της Θάλασσας, με την ισχύ να υποκαθιστά τους διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες.

Οι ευθύνες των συμμάχων και η στάση απέναντι στο Κυπριακό

Ο Κώστας Καραμανλής επέκρινε και τη στάση των διεθνών συμμάχων και εταίρων της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να αποποιούνται τις ευθύνες τους όταν επιλέγουν πολιτικές ίσων αποστάσεων ή προωθούν συμβιβασμούς που, κατά την εκτίμησή του, ευνοούν τις τουρκικές επιδιώξεις.

«Δεν είναι άμοιροι ευθυνών σύμμαχοι και εταίροι. Όταν παριστάνουν τον επιτήδειο ουδέτερο και κρατούν ίσες αποστάσεις μεταξύ θύτη και θύματος. Όταν συνιστούν συμβιβασμό και μερική έστω αποδοχή των τουρκικών απαιτήσεων. Όταν, στο όνομα τάχα της συνοχής της συμμαχίας, μας παροτρύνουν να “τα βρούμε”, χωρίς αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο»

Στη συνέχεια, άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο οι δυτικοί σύμμαχοι αντιμετωπίζουν την Τουρκία, τόσο σε σχέση με τον ρόλο που της αποδίδουν στον σχεδιασμό της ευρωπαϊκής άμυνας όσο και με τις συμφωνίες για την περαιτέρω ενίσχυση των εξοπλισμών της. Παράλληλα, συνέκρινε τη στάση της Δύσης απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία με την αντιμετώπιση του Κυπριακού. Όπως υποστήριξε, ενώ ζητούνται από τις ευρωπαϊκές χώρες συστράτευση και θυσίες υπέρ της Ουκρανίας, δεν επιδεικνύεται ανάλογη στάση απέναντι στην Κύπρο, με ορισμένες προσεγγίσεις να ευνοούν, κατά την άποψή του, λύσεις που δικαιώνουν στην πράξη τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής.

«Όταν αναγορεύουν την Τουρκία ως καίριο σύμμαχο στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής άμυνας και συναλλάσσονται μαζί της με παραγγελίες δισεκατομμυρίων για τον περαιτέρω εξοπλισμό της. Όταν μας καλούν σε συστράτευση και θυσίες υπέρ της Ουκρανίας, αλλά για την αιμορραγούσα Κύπρο σφυρίζουν αδιάφορα και ευνοούν λύσεις που επί της ουσίας δικαιώνουν τον παράνομο εισβολέα και κατακτητή»

Τέλος, επικαλέστηκε δήλωση του Λόρδου David Hannay, τον οποίο περιέγραψε ως βασικό συντάκτη του σχεδίου Ανάν, σύμφωνα με την οποία το σχέδιο ήταν «μη συνετά γενναιόδωρο προς την Τουρκία», ενισχύοντας την κριτική του για τη διεθνή διαχείριση του Κυπριακού.

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