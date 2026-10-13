Στα 71 του ζει σε ένα «πτυσσόμενο» τροχόσπιτο τεσσάρων μέτρων: Το παράξενο χαρακτηριστικό που το κάνει να ξεχωρίζει (vid)

Από το 2018 ζει σε ένα διαφορετικό τροχόσπιτο, που διπλώνει και τροφοδοτείται εν μέρει από τον ήλιο. Έχει ταξιδέψει σε 48 πολιτείες και έχει επισκεφθεί 284 εθνικά πάρκα.

Για πολλούς, η ιδέα ενός σταθερού σπιτιού συνδέεται με την ασφάλεια και τη σιγουριά, ενώ για κάποιους άλλους, η πραγματική ελευθερία βρίσκεται στη δυνατότητα να αλλάζουν τόπο διαμονής όποτε το θελήσουν, να ανακαλύπτουν νέους προορισμούς και να αναζητούν καλύτερες καιρικές συνθήκες ανάλογα με την εποχή.

Ο 71χρονος Γιουτζίν Μπράιντελ επέλεξε αυτή τη δεύτερη διαδρομή πριν από οκτώ χρόνια, όταν αποφάσισε να ζήσει σε ένα τροχόσπιτο με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, να μπορεί να διπλώνει μέχρι να γίνει επίπεδο. Από το 2018, όταν το απέκτησε, έχει προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές, προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες της καθημερινότητάς του.

Ηλιακή ενέργεια και όλες οι βασικές ανέσεις σε τέσσερα μέτρα

Παρά το σχετικά μικρό του μέγεθος, περίπου τέσσερα μέτρα σε μήκος, το τροχόσπιτο διαθέτει όσα χρειάζεται για μια αυτόνομη καθημερινότητα, καθώς στο εσωτερικό του υπάρχουν κρεβάτι, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, τουαλέτα και σύστημα ψύξης. Μία από τις σημαντικότερες αναβαθμίσεις που έκανε ο Μπράιντελ ήταν η εγκατάσταση ηλιακών πάνελ, με συνολική ισχύ έως 400 watt, επιλέγοντας τέσσερα εύκαμπτα πάνελ, καθένα από τα οποία ζυγίζει λιγότερο από δύο κιλά, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο χαμηλό βάρος τους.

Όπως εξήγησε, όταν προχώρησε στην εγκατάσταση, τα συμβατικά πάνελ με γυάλινη επιφάνεια ζύγιζαν περίπου έξι κιλά το καθένα. Η ελαφρύτερη λύση εξυπηρετούσε καλύτερα τις ανάγκες του, καθώς κάθε πρόσθετο βάρος έχει σημασία σε ένα μικρό τροχόσπιτο. Η αγάπη του για τα ταξίδια αποτυπώνεται και στο εξωτερικό του οχήματος, όπου έχει τοποθετήσει ένα αυτοκόλλητο με τον χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2019, όπως αναφέρει ο ίδιος, έχει κατασκηνώσει σε 48 πολιτείες της χώρας.

Η τέχνη της στάθμευσης και η ελευθερία της μετακίνησης

Ο Μπράιντελ έχει οργανώσει τη ζωή του με στόχο να διατηρεί όσο το δυνατόν λιγότερα πράγματα και να μπορεί να αναχωρεί γρήγορα από κάθε σημείο. Ακόμη και η στάθμευση απαιτεί τον δικό της σχεδιασμό, καθώς όταν φτάνει σε έναν νέο προορισμό, προσπαθεί να τοποθετεί το τροχόσπιτο με τέτοιον τρόπο ώστε ο ήλιος να μην θερμαίνει υπερβολικά την πλευρά όπου βρίσκονται το ψυγείο και οι υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές.

Συνήθως προτιμά να σταθμεύει με προσανατολισμό προς τον νότο, αλλά προσαρμόζει τη θέση του οχήματος ώστε να αποφεύγει την άμεση ηλιακή ακτινοβολία στις γρίλιες εξαερισμού του ψυγείου και όπως εξηγεί, συχνά επιλέγει μια γωνία 20 έως 30 μοιρών δυτικά του νότου. Για εκείνον, η ζωή στον δρόμο δεν αφορά μόνο την εξοικονόμηση χώρου ή την πρακτικότητα, καθώς το σημαντικότερο είναι η ίδια η εμπειρία του ταξιδιού. Τον χειμώνα επισκέπτεται το Κουάρτσάιτ της Αριζόνα, ενώ ταξιδεύει και στο Τέξας, και μέχρι σήμερα, αναφέρει ότι έχει επισκεφθεί 284 εθνικά πάρκα, συγκεντρώνοντας εμπειρίες που δύσκολα θα αποκτούσε αν είχε επιλέξει να παραμείνει σε ένα σταθερό σπίτι.

Ωστόσο, η καθημερινότητα στον δρόμο δεν είναι απαλλαγμένη από δυσκολίες. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στα γόνατα και στην πλάτη τον έχουν κάνει να αναρωτιέται αν θα μπορέσει να συνεχίσει για πολύ ακόμη τις μετακινήσεις του, καθώς έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία ως νομάς, ο Μπράιντελ εξακολουθεί να εκτιμά την ανεξαρτησία που του προσφέρει το τροχόσπιτό του. Ταυτόχρονα, όμως, αναγνωρίζει ότι η ελευθερία της διαρκούς μετακίνησης έχει και σωματικές απαιτήσεις, οι οποίες γίνονται πιο αισθητές όσο περνούν τα χρόνια.

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