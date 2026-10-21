Γεώργιος Ζωιτάκης: Ο γιος του χωροφύλακα που έγινε αντιβασιλέας επί χούντας

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 21 Οκτωβρίου 1996, πέθανε ο Γεώργιος Ζωιτάκης ο αντιστράτηγος που για πέντε χρόνια (επί χούντας) διετέλεσε αντιβασιλέας της Ελλάδας.

«Εθνικισμός είναι η δίψα για εξουσία ενισχυμένη από αυταπάτες», έλεγε ο βρετανός συγγραφέας Τζορτζ Όργουελ. Για τους πρωτεργάτες του Απριλιανού πραξικοπήματος αυτός είναι ένας βασικός κανόνας. Οι περισσότεροι (αν όχι όλοι) ήταν εθνικιστές που διψούσαν για εξουσία.

Ότι και αν είχαν κάνει, ότι και αν είχαν πετύχει στη ζωή τους πριν την 21η Απριλίου το έσβησαν έχοντας την αυταπάτη πως βοηθάνε την πατρίδα τους να γίνει μεγαλύτερη. Τελικά το μόνο που κατάφεραν ήταν να την κάνουν μικρότερη σε κάθε επίπεδο.

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