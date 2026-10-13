Την πρώτη του δήλωση για την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας τη σχέση της με τον γιο του και το έργο της.

Την πρώτη δημόσια τοποθέτησή του για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις εξελίξεις σχετικά με τη θέση της ως πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη σχέση της με τον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τη θεωρούσε μέλος της οικογένειάς του. «Δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στο έργο της, ο Τραμπ σημείωσε ότι είχε κάνει καλή δουλειά, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι δεν υπήρχε ικανοποίηση για όσα διάβαζαν σχετικά με την υπόθεση.

Trump: Kimberly Guilfoyle was not a member of my family. I guess she dated my son a long time ago, but she wasn't. She was doing a good job, but we didn't like what we were reading. https://t.co/G1Cj1bqhCD October 13, 2026

Το αίτημα του Λευκού Οίκου για παραίτηση

Νωρίτερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Λευκός Οίκος είχε ζητήσει από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έπειτα από δημοσιεύματα της Wall Street Journal.

Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, δήλωσε: «Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκίλφοϊλ να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία».

BREAKING: White House: We have asked Ambassador Kimberly Guilfoyle to resign. We wish her well. https://t.co/YtAYOS5lac — Clash Report (@clashreport) October 13, 2026

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