Το άγνωστο μουσείο της Αθήνας που δεν είναι για λιπόψυχους

1.660 κέρινα ομοιώματα ανθρώπινων μελών δείχνουν, με ακρίβεια που κόβει την ανάσα, τα σημάδια της σύφιλης, της λέπρας και δεκάδων δερματικών παθήσεων.

Είναι δεδομένο πως η Αθήνα έχει τα δικά της μυστικά. Κάποια είναι καλά κρυμμένα γιατί ουσιαστικά είναι «θησαυροί». Ένα τέτοιο είναι το μουσείο με κέρινα ομοιώματα που υπάρχει μέσα στο Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός και σίγουρα δεν είναι για λιπόψυχους.

1.660 κέρινα ομοιώματα ανθρώπινων μελών δείχνουν, με ακρίβεια που κόβει την ανάσα, τα σημάδια της σύφιλης, της λέπρας και δεκάδων δερματικών παθήσεων. Κανένα από αυτά δεν είναι προϊόν φαντασίας. Το αντίθετο. Όλα πάρθηκαν από πραγματικούς ασθενείς. Χρειάζεται να πάμε λίγο πίσω.

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