Πωλείται ολόκληρο νησί στην Ισπανία με κάστρο του 1923, 11 υπνοδωμάτια και ηλιακά πάνελ: Πόσο κοστίζει

Ένα ολόκληρο ιδιωτικό νησί με κάστρο, επτά σουίτες και δικά του συστήματα ενέργειας και επεξεργασίας νερού πωλείται στην Ισπανία έναντι 3,25 εκατ. ευρώ. Η έκτασή του ξεπερνά τα 10.000 τ.μ. και η πρόσβαση εξαρτάται από τη στάθμη του νερού.

Η νήσος Centinela βρίσκεται στον ταμιευτήρα El Burguillo, στην επαρχία Άβιλα, στην κεντρική Ισπανία, περίπου 80 χιλιόμετρα από τη Μαδρίτη. Η ιδιοκτησία διατίθεται προς πώληση μέσω της μεσιτικής εταιρείας CENTURY 21 Homeplace, με ζητούμενη τιμή 3.250.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την επίσημη αγγελία, το νησί έχει έκταση 10.847 τετραγωνικών μέτρων και φιλοξενεί ένα κτίριο περίπου 1.000 τ.μ., το οποίο κατασκευάστηκε το 1923 πάνω σε παλαιότερο παρατηρητήριο και έχει ανακαινιστεί πλήρως.

Το κτίριο αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα, τα οποία συνδέονται με ανελκυστήρα. Διατηρεί την πέτρινη κατασκευή και τους πύργους με τις επάλξεις, ενώ διαθέτει μεγάλες βεράντες και παράθυρα με θέα στον ταμιευτήρα και στα γύρω βουνά.

Το νησί με το κάστρο του 1923

Στο εσωτερικό του κάστρου βρίσκονται επτά σουίτες, καθεμία με δικό της μπάνιο και τζάκι. Ορισμένες διαθέτουν επίσης τζακούζι. Η κατοικία περιλαμβάνει ακόμη σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, γκαράζ, αποθηκευτικούς χώρους και μηχανοστάσιο. Στο συγκρότημα υπάρχει και ξεχωριστό περίπτερο εκδηλώσεων με επαγγελματική μπάρα. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί σε τέσσερα επιπλέον υπνοδωμάτια με δικά τους μπάνια, ανεβάζοντας τη συνολική δυναμικότητα σε 11 υπνοδωμάτια και 11 μπάνια, σύμφωνα με τα στοιχεία της αγγελίας. Όλοι οι χώροι διαθέτουν θέρμανση και κλιματισμό, ενώ η διαρρύθμιση και οι εγκαταστάσεις επιτρέπουν τη χρήση του ακινήτου τόσο ως ιδιωτικής κατοικίας όσο και για εκδηλώσεις ή άλλες δραστηριότητες φιλοξενίας.

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ιδιοκτησίας είναι οι υποδομές που διαθέτει για την κάλυψη βασικών αναγκών. Το νησί είναι εξοπλισμένο με ηλιακά πάνελ, δύο εφεδρικές ηλεκτρογεννήτριες και δικό του σύστημα επεξεργασίας και καθαρισμού νερού. Οι εγκαταστάσεις αυτές προσφέρουν μεγαλύτερη αυτονομία, χωρίς να σημαίνουν απαραίτητα ότι δεν απαιτείται καμία εξωτερική υποστήριξη.

Η πρόσβαση αποτελεί επίσης μέρος της ιδιαιτερότητάς του. Κανονικά γίνεται με σκάφος, μέσω ιδιωτικής προβλήτας. Ωστόσο, όταν η στάθμη του νερού στον ταμιευτήρα υποχωρεί, το νησί μπορεί να συνδεθεί με την ξηρά, επιτρέποντας την πρόσβαση με όχημα έως τα τείχη του συγκροτήματος. Η νήσος Centinela βρίσκεται κοντά στην οροσειρά Σιέρα ντε Γκρέδος, σε απόσταση περίπου μίας ώρας και δέκα λεπτών οδικώς από τη Μαδρίτη, σύμφωνα με την αγγελία. Με τιμή πώλησης 3,25 εκατ. ευρώ, η ιδιοκτησία συνδυάζει ένα ιστορικό κτίριο, μια ολόκληρη ιδιωτική έκταση και υποδομές που τη διαφοροποιούν από μια συνηθισμένη πολυτελή κατοικία.

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