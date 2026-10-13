Λευκός Οίκος: Ζητήθηκε η παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας στην Ελλάδα

Η Κέιτι Ζακάρια ανέλαβε την ενημέρωση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο και ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε η παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας.

Η πρώτη εμφάνιση της Κέιτι Ζακάρια ως εκπροσώπου Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο συνοδεύτηκε από μια σημαντική είδηση για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η νέα εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι έχει ζητηθεί από την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα να παραιτηθεί από τη θέση της.

«Της έχουμε ζητήσει να παραιτηθεί. Υπήρξε ένα εξαιρετικό μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε καλή τύχη», δήλωσε η Ζακάρια, κατά την πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων από το βήμα της αίθουσας Τύπου του Λευκού Οίκου. Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε έπειτα από μια περίοδο περιορισμένης δραστηριότητας στο συγκεκριμένο βήμα, μετά την αποχώρηση της προκατόχου της, Καρολάιν Λέβιτ, τον Αύγουστο του 2026.

BREAKING: White House: We have asked Ambassador Kimberly Guilfoyle to resign. We wish her well. https://t.co/YtAYOS5lac — Clash Report (@clashreport) October 13, 2026.

Οι καταγγελίες που οδήγησαν στο αίτημα αποχώρησης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σύμφωνα με το Associated Press, το αίτημα αποχώρησης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήρθε μετά τις πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας για τη φερόμενη συμπεριφορά της και τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος την Δευτέρα, όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να την απομακρύνει.

Μία ημέρα νωρίτερα, το Associated Press, επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, είχε μεταδώσει ότι τόσο ο Τραμπ όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν «εξαιρετικά εξοργισμένοι» με τις αναφορές και αναμενόταν να αποφασίσουν για το μέλλον της εντός της εβδομάδας. Τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal περιλάμβαναν ισχυρισμούς για απειλή προς αξιωματούχο της χώρας υποδοχής, αποδοχή ακατάλληλων δώρων και υπηρεσιών, καθώς και πρόταση αξιοποίησης της επιρροής της στην κυβέρνηση με αντάλλαγμα την εξόφληση σημαντικού λογαριασμού πιστωτικής κάρτας.

Η Γκίλφοϊλ δεν έχει απαντήσει απευθείας στα δημοσιεύματα. Ωστόσο, οι δικηγόροι της αρνήθηκαν ότι υπέπεσε σε οποιοδήποτε παράπτωμα. Υποστήριξαν ότι τα χρήματα που ζητούσε από δωρητή του Τραμπ αφορούσαν αμοιβές για δημόσιες εμφανίσεις και ομιλίες που είχαν πραγματοποιηθεί πριν από την υποψηφιότητά της για τη θέση της πρέσβειρας και παρέμεναν ανεξόφλητες.

Ποια είναι η νέα εκπρόσωπος του Τραμπ

Η Κέιτι Ζακάρια ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντά της τη Δευτέρα, σε μια κρίσιμη πολιτική περίοδο, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Βασική αποστολή της είναι να υπερασπίζεται τις επιλογές του Αμερικανού προέδρου και να προβάλλει την κυβερνητική ατζέντα, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί προσπαθούν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Ο Τραμπ εξέφρασε δημόσια την εμπιστοσύνη του στη νέα εκπρόσωπο, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι βρίσκεται στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή και ότι θα ανταποκριθεί εξαιρετικά στα νέα της καθήκοντα.

Η Ζακάρια είναι συντηρητική σχολιάστρια με συχνές εμφανίσεις στο Fox News, ενώ έχει εργαστεί για σύντομο διάστημα ως εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Παράλληλα, σύμφωνα με το επαγγελματικό προφίλ της στο LinkedIn, έχει διατελέσει σύμβουλος επικοινωνίας στην Trump Media & Technology Group, την εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα Truth Social.

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