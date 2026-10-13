Χρησιμοποίησε AI για να σχεδιάσει διαδρομή και τελικά διασώθηκε από ελικόπτερο σε γκρεμό: «Φοβόταν για τη ζωή του»

Διάσωση με ελικόπτερο επιστράτευσαν οι αρχές στον Καναδά για έναν 16χρονο πεζοπόρο, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε απόκρημνο γκρεμό αφού ακολούθησε διαδρομή που σχεδίασε το ΑΙ.

16χρονος πεζοπόρος χρειάστηκε να διασωθεί με ελικόπτερο όταν παγιδεύτηκε σε απόκρημνο βράχο στο βουνό Crown Mountain της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά. Ο νεαρός είχε αποφασίσει να ακολουθήσει μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδρομή, την οποία σχεδίασε χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (3/10), όταν ο έφηβος ξεκίνησε την πεζοπορία του από το Grouse Mountain με στόχο την κορυφή του Crown Mountain, σε μια διαδρομή που απαιτεί επτά με οκτώ ώρες.

Διάσωση δια ελικοπτέρου

Σύμφωνα με τον Πολ Μάρκει, υπεύθυνο της ομάδας διάσωσης North Shore Rescue, ο ανήλικος χρησιμοποίησε τον ψηφιακό βοηθό Claude για να οργανώσει την πορεία του. Ωστόσο, στην πορεία βγήκε εκτός μονοπατιού και βρέθηκε εγκλωβισμένος σε μια επικίνδυνη προεξοχή βράχου στη γνωστή περιοχή «Widowmaker». Ο ίδιος ο νεαρός παραδέχτηκε αργότερα στους New York Times ότι το λάθος ήταν δικό του, καθώς μπήκε στην περιοχή χωρίς να γνωρίζει πού ακριβώς βρισκόταν.

Ο 16χρονος κατάφερε να ειδοποιήσει την αστυνομία γύρω στις 15:30, η οποία ενημέρωσε αμέσως τη North Shore Rescue. Λόγω του δύσβατου εδάφους, η προσέγγιση έγινε με ελικόπτερο.

Ένας διασώστης αποβιβάστηκε κοντά στο σημείο, ασφάλισε την περιοχή και μετέφερε τον έφηβο σε ασφαλές μέρος για την απομάκρυνσή του. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τρεις ώρες μετά την κλήση. Όπως δήλωσε ο Μάρκει: «Ο νεαρός ήταν τρομοκρατημένος και φοβόταν για τη ζωή του», καθώς μια πτώση από εκείνο το σημείο θα μπορούσε να αποβεί μοιραία.

Η προειδοποίηση των ειδικών για τη χρήση του AI

Μετά την ολοκλήρωση της διάσωσης, ο Πολ Μάρκει προειδοποίησε για τους κινδύνους που εγκυμονεί η αποκλειστική χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για τον σχεδιασμό εξορμήσεων στο βουνό: «Οι ψηφιακοί βοηθοί δεν έχουν εμπειρία πεδίου ούτε γνώση των πραγματικών συνθηκών της διαδρομής, γι' αυτό και οι πεζοπόροι πρέπει πάντα να μελετούν επίσημους χάρτες και να διαθέτουν βασικές γνώσεις ορεινής πλοήγησης».

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