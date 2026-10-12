Επανάσταση στα ναυπηγεία: Ρομπότ με μαγνητικά πόδια «σκαρφαλώνει» στα πλοία και κάνει συγκολλήσεις

Ένα ρομπότ μόλις 60 εκατοστών φιλοδοξεί να αλλάξει τις εργασίες στα ναυπηγεία, περιορίζοντας την ανάγκη για σκαλωσιές και δύσκολες προσβάσεις.

Φανταστείτε έναν εργαζόμενο σε ναυπηγείο να μην χρειάζεται να στήσει σκαλωσιές για να φτάσει σε ένα δυσπρόσιτο σημείο ενός πλοίου, αλλά να στέλνει ένα μικρό ρομπότ να σκαρφαλώνει απευθείας πάνω στο μεταλλικό κύτος. Αυτό ακριβώς επιχειρεί να πετύχει η ιαπωνική Kawasaki Heavy Industries, αναπτύσσοντας μια μηχανή που προσκολλάται σε κάθετες μεταλλικές επιφάνειες χάρη στα μαγνητικά πόδια της.

Με μήκος περίπου 60 εκατοστά, το ρομπότ φιλοδοξεί να αποκτήσει πολύ πιο σύνθετο ρόλο από την απλή αναρρίχηση. Το μεγάλο στοίχημα είναι να μπορεί στο μέλλον να πραγματοποιεί συγκολλήσεις και να ελέγχει την ποιότητά τους, αναλαμβάνοντας εργασίες που απαιτούν ακρίβεια και γίνονται συχνά σε δύσκολες συνθήκες. Αν η τεχνολογία εξελιχθεί όπως σχεδιάζει η Kawasaki, τα ναυπηγεία θα μπορούσαν να αποκτήσουν έναν νέο, μη ανθρώπινο «τεχνίτη».

Από τα μαγνητικά πόδια στις συγκολλήσεις

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εν λόγω ρομπότ είναι ότι δεν χρειάζεται να κινείται πάνω σε μια οριζόντια επιφάνεια. Οι μαγνήτες στα πόδια του τού επιτρέπουν να παραμένει προσκολλημένο στο μέταλλο και να κινείται κατακόρυφα, φτάνοντας σε σημεία όπου η πρόσβαση για έναν άνθρωπο απαιτεί ειδικές κατασκευές και εξοπλισμό.

Σύμφωνα με το The Maritime Executive, η Kawasaki θέλει να αξιοποιήσει αυτή την ικανότητα για να αυτοματοποιήσει εργασίες στη ναυπηγική βιομηχανία. Οι συγκολλήσεις και οι επιθεωρήσεις αποτελούν στόχους για την περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας, όχι λειτουργίες που έχουν επιβεβαιωθεί για το σημερινό μοντέλο.

Γιατί ενδιαφέρει τα ναυπηγεία

Η πρόκληση δεν είναι μόνο τεχνολογική. Οι εργασίες σε πλοία μπορεί να απαιτούν πολύωρη απασχόληση σε ύψος, σε στενούς χώρους ή σε σημεία που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν. Παράλληλα, η Ιαπωνία αντιμετωπίζει έλλειψη εργατικού δυναμικού εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον για την αυτοματοποίηση βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Η Kawasaki επενδύει ευρύτερα στη ρομποτική και στην τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο μηχανές που θα μπορούν να εκτελούν εργασίες στον πραγματικό κόσμο και όχι απλώς να επαναλαμβάνουν προκαθορισμένες κινήσεις. Για το μικρό ρομπότ, το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι να περάσει από την αναρρίχηση στην πρακτική εκτέλεση εργασιών πάνω στα πλοία. Εκεί θα φανεί αν μπορεί να μετατραπεί από ένα εντυπωσιακό τεχνολογικό εγχείρημα σε ένα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο για τα ναυπηγεία.

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