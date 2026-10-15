Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Το ποσοστό που «πιάνει» η ΝΔ - Τα ντέρμπι για δεύτερη θέση και είσοδο στη Βουλή

Νέα δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1. Προβάδισμα 14,6% για τη ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου, σταθερότητα vs αλλαγή και αξιολόγηση μέτρων.

Διψήφιο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι των πολιτικών της αντιπάλων, αλλά και ένα σύνθετο τοπίο όσον αφορά την ικανοποίηση των πολιτών, καταγράφει η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της εταιρείας Marc για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1.

Η πολιτική έρευνα αποτυπώνει την εκτίμηση και την πρόθεση ψήφου, τις στάσεις της κοινής γνώμης γύρω από την οικονομική κατάσταση και την ακρίβεια, καθώς και τις αξιολογήσεις για την αποτελεσματικότητα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

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