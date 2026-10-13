Η άγρια δολοφονία της μητέρας της Μαίρης Λίντα στο Μπουρνάζι: Την χτύπησαν και την έκαψαν ζωντανή

Μια ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη στο σπίτι της στο Μπουρνάζι. Για δέκα ημέρες όλοι πίστευαν πως είχε χάσει τη ζωή της από μια τραγική ατυχία. Όμως, ορισμένες λεπτομέρειες στη σκηνή του θανάτου αποκάλυψαν πως πίσω από τη φωτιά κρυβόταν ένα άγριο έγκλημα.

Ήταν 24 Νοεμβρίου 1970, όταν η 70χρονη Βασιλική Δημητροπούλου, μητέρα της γνωστής τραγουδίστριας Μαίρης Λίντα, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Μπουρνάζι.

Το πρωί εκείνης της ημέρας, περίπου στις 09:00, η γυναίκα που εργαζόταν ως υπηρέτρια για τη Μαίρη Λίντα πήγε στο σπίτι της ηλικιωμένης, όπως έκανε για να τη βοηθήσει στις δουλειές του σπιτιού.

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