Τρίτη και 13: 6 fun facts για τη «γρουσούζικη» ημέρα που ίσως δεν γνώριζες

Από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι τις διαφορετικές προλήψεις ανά τον κόσμο, η ιστορία πίσω από την ημερομηνία Τρίτη και 13 έχει ενδιαφέρον.

Αν υπάρχει μία ημερομηνία που έχει συνδεθεί με τη γρουσουζιά στην ελληνική παράδοση, αυτή είναι αναμφίβολα η Τρίτη και 13. Για κάποιους αποτελεί απλώς μία ακόμη ημέρα στο ημερολόγιο, ενώ για άλλους είναι η ιδανική αφορμή για να αναβάλουν ένα σημαντικό ραντεβού ή να αποφύγουν να ξεκινήσουν κάτι καινούργιο. Από πού προέρχεται, όμως, αυτή η αντίληψη και γιατί συνδυάζονται δύο στοιχεία που θεωρούνται κακότυχα;

Η απάντηση δεν βρίσκεται σε μία και μοναδική ιστορία. Η συγκεκριμένη δεισιδαιμονία συνδέεται με ιστορικά γεγονότα, θρησκευτικές και πολιτισμικές παραδόσεις, αλλά και με τον τρόπο που οι άνθρωποι αποδίδουν συμβολισμούς στους αριθμούς και στις ημέρες της εβδομάδας. Κι αν πιστεύεις ότι η Τρίτη και 13 είναι μια αποκλειστικά ελληνική υπόθεση, τα πράγματα είναι λίγο - έως πολύ - διαφορετικά. Ακολουθούν έξι ενδιαφέροντα facts που αξίζει να γνωρίζεις γι’ αυτή την ημερομηνία.

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