Οι ειδικοί συνιστούν να αφήνουμε το κινητό με την οθόνη προς τα κάτω: Τα οφέλη στην «υγεία» του, αλλά και στη δική μας

Αν και οι περισσότεροι συνηθίζουν να αφήνουν το κινητό με την οθόνη προς τα πάνω, η τοποθέτησή του μπρούμητα είναι αρκετά πιο ωφέλιμη για την «υγεία» του, αλλά και την ιδιωτικότητά μας.

Όλοι μας, λίγο πολύ, έχουμε την τάση να αφήνουμε το κινητό μας τηλέφωνο στο γραφείο με την οθόνη στραμμένη προς τα πάνω, θεωρώντας ενστικτωδώς ότι έτσι προφυλάσσουμε το πιο ευαίσθητο σημείο του από φθορές.

Στην πραγματικότητα όμως, μηχανικοί και προγραμματιστές υποδεικνύουν ότι η ακριβώς αντίθετη κίνηση (να το τοποθετούμε δηλαδή μπρούμυτα) ωφελεί σημαντικά τη συσκευή αλλά και την καθημερινότητά μας, προστατεύοντας τη μπαταρία, τις κάμερες, την ιδιωτικότητα και την πνευματική μας συγκέντρωση.

Η εξοικονόμηση μπαταρίας μέσω των αισθητήρων

Η πρώτη αιτία αφορά την κατανάλωση ενέργειας. Στο πάνω μέρος της οθόνης των σύγχρονων smartphones βρίσκονται ενσωματωμένοι αισθητήρες φωτός και εγγύτητας.

Μόλις η συσκευή ακουμπήσει με την οθόνη προς τα κάτω, το σύστημα αναγνωρίζει αμέσως τη συσκότιση και καταλαβαίνει ότι ο χρήστης δεν κοιτάζει το πάνελ. Έτσι, αναστέλλονται οι φωτεινές ειδοποιήσεις και το άναμμα της οθόνης κλειδώματος κάθε φορά που καταφθάνει ένα νέο μήνυμα, αποτρέποντας τη σπατάλη ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η προστασία των φακών της κάμερας

Επιπλέον, τίθεται θέμα προστασίας του συστήματος φωτογραφίας. Στα περισσότερα νέα μοντέλα, η μονάδα των φακών προεξέχει αισθητά από την πλάτη, σχηματίζοντας το λεγόμενο «camera bump». Όταν το τηλέφωνο παραμένει ξαπλωμένο με την πλάτη, όλη η πίεση και το βάρος ασκούνται πάνω στο γυαλί των φακών.

Οποιοδήποτε σύρσιμο πάνω σε μια τραχιά επιφάνεια μπορεί να δημιουργήσει μικροεκδορές που υποβαθμίζουν τη διαύγεια των φωτογραφιών. Στον αντίποδα, η μπροστινή πλευρά προστατεύεται αποτελεσματικά από τα υπερυψωμένα χείλη που διαθέτουν οι περισσότερες θήκες, εμποδίζοντας την άμεση τριβή της οθόνης με την επιφάνεια.

Ιδιωτικότητα και αποσυμφόρηση από το ψηφιακό στρες

Πέρα όμως από τις τεχνικές παραμέτρους, η πρακτική αυτή προστατεύει την ιδιωτικότητα και τη συγκέντρωσή μας. Σε έναν δημόσιο χώρο ή σε μια σύσκεψη, μια οθόνη που ανάβει διαρκώς τραβάει τα βλέμματα των γύρω, εκθέτοντας προσωπικές συνομιλίες.

Παράλληλα, οι συνεχείς οπτικές ειδοποιήσεις διασπούν την προσοχή και καλλιεργούν ένα διαρκές αίσθημα ψηφιακού άγχους. Γυρίζοντας την συσκευή από την άλλη πλευρά, δημιουργούμε ένα φυσικό εμπόδιο ανάμεσα σε εμάς και τις ειδοποιήσεις, επιτρέποντας στον εαυτό μας να παραμείνει αφοσιωμένος στο παρόν.

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