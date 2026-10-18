«Ας ερχόσουν για λίγο»: Το γράμμα του Μίμη προς την Σοφία - Η αληθινή ιστορία του τραγουδιού

Η θυελλώδης ιστορία αγάπης του Μίμη Τραϊφόρου και της Σοφίας Βέμπο, και πώς η απόσταση γέννησε το αθάνατο τραγούδι «Ας ερχόσουν για λίγο».

Υπάρχουν έρωτες που δεν αντέχουν την απόσταση. Έρωτες που, όταν ο ένας φεύγει, ο άλλος μένει πίσω να συνομιλεί με τις αναμνήσεις, να ψάχνει απαντήσεις στη σιωπή και να γράφει όσα δεν μπορεί πια να πει από κοντά. Ένας τέτοιος έρωτας ήταν εκείνος του Μίμη Τραϊφόρου και της Σοφίας Βέμπο. Κι από τον πόνο του γεννήθηκε ένα τραγούδι που μοιάζει με εξομολόγηση μέσα στη νύχτα: «Πού να ’σαι αλήθεια το βράδυ αυτό…».

Η ιστορία τους είχε αρχίσει μακριά από την Ελλάδα, στα χρόνια της Κατοχής. Στην Αίγυπτο, όπου είχαν βρεθεί μακριά από την πατρίδα τους, ο Μίμης και η Σοφία είχαν δεθεί με έναν έρωτα δυνατό, παθιασμένο, γεμάτο όνειρα. Το 1942 αρραβωνιάστηκαν, κουβαλώντας μέσα τους την ελπίδα πως, όταν θα επέστρεφαν στην Ελλάδα, θα μπορούσαν επιτέλους να χτίσουν τη ζωή τους μαζί.

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