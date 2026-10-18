Τρεις ημέρες εγκλωβισμένη σε υπόγειο κελί στην Κοπεγχάγη: Κανείς δεν άκουγε τις εκκλήσεις της

Περισσότερες από 72 ώρες πέρασε εγκλωβισμένη σε υπόγειο κελί μια καθαρίστρια στη Δανία. Το περιστατικό οδήγησε σε ελέγχους και αντικατάσταση των κλειδαριών

Μια απίστευτη περιπέτεια έζησε μια καθαρίστρια στην Κοπεγχάγη, όταν παγιδεύτηκε κατά λάθος σε υπόγειο κελί ιστορικού κτιρίου που είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως έδρα του ανώτατου δικαστηρίου της Δανίας. Η γυναίκα παρέμεινε εγκλωβισμένη για περισσότερες από τρεις ημέρες, χωρίς κινητό τηλέφωνο και χωρίς δυνατότητα να ανοίξει την πόρτα από μέσα.

Σύμφωνα με τη δανέζικη εφημερίδα Ekstra Bladet, το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 18:00, όταν η καθαρίστρια που εργαζόταν στο ιστορικό κτίριο, βρέθηκε σε ένα κελί στο υπόγειο και η πόρτα του έκλεισε πίσω της. Οι συγκεκριμένες πόρτες δεν μπορούσαν να ανοίξουν από την εσωτερική πλευρά, με αποτέλεσμα η γυναίκα να μην έχει τρόπο να διαφύγει.

Χωρίς τηλέφωνο και χωρίς κάποιον να την ακούσει

Η γυναίκα δεν είχε μαζί της κινητό τηλέφωνο, επομένως δεν μπορούσε να καλέσει βοήθεια, ενώ για κακή της τύχη, οι προσπάθειές της να χτυπήσει την πόρτα είχαν ελάχιστες πιθανότητες να ακουστούν, καθώς το κτίριο χρησιμοποιείται πλέον μόνο περιστασιακά. Το ακίνητο βρίσκεται στο κέντρο της Κοπεγχάγης και στο παρελθόν στέγαζε το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Η δικαστική αρχή έχει μεταφερθεί εδώ και χρόνια σε άλλο σημείο της πόλης, ενώ το ιστορικό κτίριο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται κατά διαστήματα από το δικαστήριο της Κοπεγχάγης.

Η απουσία της γυναίκας έγινε αντιληπτή από τον σύζυγό της, ο οποίος επέστρεψε στο σπίτι έπειτα από απουσία μερικών ημερών και διαπίστωσε ότι εκείνη δεν βρισκόταν εκεί. Ξεκίνησε να την αναζητά και εντόπισε το ποδήλατό της έξω από το ιστορικό κτίριο, και ειδοποίησε την αστυνομία.

Η διάσωση και οι αλλαγές στις κλειδαριές

Μετά τον απεγκλωβισμό της, η καθαρίστρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ στην συνέχεια η αρμόδια αρχή έλεγξε όλες τις πόρτες των κελιών στο κτίριο και οι κλειδαριές αντικαταστάθηκαν. Σύμφωνα με την εφημερίδα, πλέον οι πόρτες μπορούν να κλειδώνουν μόνο από την εξωτερική πλευρά, ώστε να μην επαναληφθεί αντίστοιχο περιστατικό.

Η εταιρεία καθαρισμού στην οποία εργάζεται η γυναίκα επιβεβαίωσε ότι της παρασχέθηκε ψυχολογική υποστήριξη μετά την περιπέτειά της. Σε δήλωσή της προς την εφημερίδα ανέφερε ότι η εργαζόμενη είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών, και ότι επέστρεψε στη δουλειά με δική της επιθυμία. Το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους που μπορεί να κρύβουν παλαιά κτίρια με περιορισμένη χρήση, ιδίως όταν οι μηχανισμοί ασφαλείας δεν επιτρέπουν την έξοδο από το εσωτερικό.

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