Νεκρός ο ηθοποιός RJ Mitte σε ηλικία 34 ετών: Ο «Γουόλτερ Τζούνιορ» του Breking Bad (vid)

Σοκ προκάλεσε η είδηση του πρόωρου θανάτου του 34χρονου ηθοποιού RJ Mitte, ο οποίος ήταν γνωστός από τον ρόλο του στην τηλεοπτική σειρά «Breaking Bad».

Βαθιά θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Αμερικανού ηθοποιού RJ Mitte σε ηλικία μόλις 34 ετών. Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, ο ηθοποιός εντοπίστηκε νεκρός τη Δευτέρα (12/10) στο Τέξας, με τοπικό αξιωματούχο να επιβεβαιώνει πως ο θάνατός του οφείλεται σε αυτοχειρία. Οι αστυνομικές αρχές γνωστοποίησαν ότι η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε επίσημη ανακοίνωσή τους, οι εκπρόσωποι του εκλιπόντος καλλιτέχνη εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη, αναφέροντας: «Με βαθύτατη θλίψη μοιραζόμαστε τον τραγικό χαμό του αγαπημένου ηθοποιού, φιλάνθρωπου και θερμού υπερασπιστή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, RJ Mitte. Αυτή τη στιγμή, παρακαλούμε το κοινό να σεβαστεί την ιδιωτικότητα της οικογένειας και των οικείων του».

Ο ρόλος στο Breaking Bad και η σημαντική του συνεισφορά για τα άτομα με αναπηρία

Ο RJ Mitte έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του σε 56 επεισόδια της βραβευμένης σειράς του AMC «Breaking Bad», όπου υποδύθηκε τον Γουόλτερ «Φλιν» Γουάιτ Τζούνιορ, τον γιο του κεντρικού χαρακτήρα που ενσάρκωσε ο Μπράιαν Κράνστον.

Πέρα από τη δημοφιλή σειρά, συμμετείχε σε παραγωγές όπως τα «The Oak Room», «The Recall» και «The Guardians of Justice (Will Save You!)».

Έχοντας διαγνωστεί σε μικρή ηλικία με εγκεφαλική παράλυση, αξιοποίησε την προσωπική του εμπειρία για να αναδείξει τα ζητήματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία. Διετέλεσε πρεσβευτής στους οργανισμούς United Cerebral Palsy και Shriners Children’s, ενώ υπήρξε πρόεδρος του ιδρύματος «The Mitte Foundation», δίνοντας μάχη για τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία στη βιομηχανία του θεάματος.

Στην προσωπική του ζωή, ο ηθοποιός ήταν αρραβωνιασμένος με την Κένεντι Σουάρες, στην οποία είχε κάνει πρόταση γάμου το 2025 μετά από πολυετή σχέση.

Μόλις λίγες ημέρες πριν από το τραγικό συμβάν, στις αρχές Οκτωβρίου, ο RJ Mitte είχε συναντηθεί με τον πρώην συμπρωταγωνιστή του στο «Breaking Bad», Λουίς Μονκάδα. Οι δυο τους είχαν εμφανιστεί χαμογελαστοί σε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες πλέον επανέρχονται στο προσκήνιο σκορπώντας θλίψη στους θαυμαστές του.

Το αντίο του τηλεοπτικού του «πατέρα», Bryan Cranston και άλλων πρωταγωνιστών της σειράς

Ο Bryan Cranston, ο τηλεοπτικός «πατέρας» του Rj Mitte στη σειρά (Walter White), τον αποχαιρέτησε με βαθιά συγκίνηση: «Γράφω αυτό το κείμενο απόψε, βυθισμένος σε βαθιά απόγνωση. Ο RJ Mitte, ο γλυκός μου γιος στη σειρά Breaking Bad, έχει πεθάνει. Τον γνώρισα όταν ήταν μόλις 14 ετών, την εποχή που επιλέχθηκε για τον ρόλο του Γουόλτερ Γουάιτ Τζούνιορ, έναν ρόλο που υποδύθηκε με τόση χαρά και ενθουσιασμό. Γεννημένος με εγκεφαλική παράλυση, ποτέ – μα ποτέ – δεν επέτρεψε σε αυτή την πρόκληση να γίνει δικαιολογία για οτιδήποτε. Αντιμετώπιζε το απαιτητικό πρόγραμμα γυρισμάτων με μεγάλη αποφασιστικότητα. Πάντα άκουγε τις συμβουλές που του έδιναν οι τηλεοπτικοί γονείς του (η Άννα Γκαν και εγώ) – αλλά, ως έφηβος, μερικές φορές αγνοούσε παιχνιδιάρικα τις συμβουλές για να μάθει με τον δύσκολο τρόπο… Ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές μιας επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς – αλλά παρέμενε ένα παιδί. Αυτό το παιδί ήταν αρκετά άπειρο όταν ξεκινήσαμε τα γυρίσματα του πιλοτικού επεισοδίου τον Φεβρουάριο του 2007, αλλά σιγά-σιγά τον είδαμε να εξελίσσεται σε έναν πραγματικά εξαιρετικό ηθοποιό. Αξιοποίησε την εμπειρία του από τη σειρά για να γίνει ένθερμος υποστηρικτής των ηθοποιών με αναπηρίες και ήταν επικεφαλής ενός φιλανθρωπικού οργανισμού με στόχο τη βοήθεια της κοινότητας των ατόμων με αναπηρίες. Όλη αυτή η υπόσχεση και η δυναμική που είχε, αποτελούν τώρα μια τεράστια απώλεια. Απόλαυσα πάρα πολύ τη συντροφιά σου όλα αυτά τα χρόνια στη σειρά και αφού τα φώτα της δημοσιότητας για το Breaking Bad έσβησαν... Θα μου λείψεις, γιε μου».

Ο Aaron Paul, που υποδύθηκε τον Jesse Pinkman, δήλωσε: «Είμαι σε απόγνωση. Είμαι συντετριμμένος από αυτή την είδηση. RJ, σ' αγαπώ, φίλε μου. Θα μας λείψεις».

Ενώ ο Dean Norris, που ενσάρκωσε τον Hank Schrader: «Ω, Θεέ μου! Δούλευα, μόλις έμαθα για τον RJ. Είμαι συντετριμμένος. Αν και δεν έπαιξε τον γιο μου στην τηλεόραση, πάντα τον πρόσεχα ως μικρό παιδί στα γυρίσματα. Ήταν ένας πολύ αγαπητός νεαρός και θα μας λείψει πολύ. Αυτό είναι τόσο σπαρακτικό, δεν μπορώ να το πιστέψω. Σκέφτομαι αυτόν και την οικογένειά του».

Oh my God! Was working just found out about RJ I am heartbroken Though RJ didn’t play my TV son, I always looked out for him as a young kid on set. He was a sweetheart of a young man and will be greatly missed. This is so heartbreaking, I can’t believe it. Thinking of him and his family. 💔💔💔💔💔💔 — Dean Norris (@deanjnorris) October 12, 2026

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ