Φθιώτιδα: Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 4χρονης σε παιδικό σταθμό – Τι αναφέρει η μητέρα (vid)

Η αλλαγή στη συμπεριφορά της 4χρονης και η έντονη αντίδρασή της όταν γινόταν λόγος για το σχολείο κινητοποίησαν τη μητέρα της

Σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση ενός κοριτσιού μόλις τεσσάρων ετών σε παιδικό σταθμό στην περιοχή της Φθιώτιδας έχουν υποβάλει οι γονείς του, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μέσα από ρεπορτάζ του MEGA.

Όπως περιέγραψε η μητέρα του παιδιού στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού, η συμπεριφορά της μικρής άλλαξε από τότε που ξεκίνησε να πηγαίνει στον παιδικό σταθμό και το κορίτσι άρχισε να κλείνεται στον εαυτό του και να εμφανίζει έντονη νευρικότητα κάθε φορά που γινόταν αναφορά στο σχολείο, χωρίς η οικογένεια να γνωρίζει αρχικά τον λόγο.

Η αλλαγή στη συμπεριφορά και όσα φέρεται να αποκάλυψε το παιδί

Η μητέρα ανέφερε ότι η κόρη της αντιδρούσε έντονα όταν συζητούσαν για τον παιδικό σταθμό, δείχνοντας να βιώνει μεγάλη αναστάτωση. Ανέφερε πως η μικρή της είπε πως δεν θέλει να πάει με τίποτα σχολείο, εξηγώντας πως, όταν άρχιζε να μιλά για αυτό, το παιδί έκανε νευρικές κινήσεις, πλησίαζε πάνω της και απέφευγε να την κοιτάξει στα μάτια. Όπως είπε, είχε την αίσθηση ότι κάτι το βασάνιζε και το έκανε να αισθάνεται έντονη δυσφορία.

Ανησυχώντας για την κατάσταση της κόρης της, προσπάθησε να καταλάβει τι είχε συμβεί. Σύμφωνα με την ίδια, τη ρώτησε αν κάποιος της είχε πει να κρατήσει κάτι μυστικό και να μην το αποκαλύψει σε κανέναν. Η ερώτηση αυτή, όπως υποστήριξε, βοήθησε το παιδί να μιλήσει για όσα φέρεται να είχε βιώσει, ωστόσο οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν αντικείμενο της καταγγελίας των γονέων και θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Καταγγελία σε Εισαγγελία και αστυνομία – Ερωτήματα για την εργαζόμενη

Όπως ανέφερε η μητέρα, η ίδια και ο σύζυγός της απευθύνθηκαν στην Εισαγγελία και την αστυνομία, καταγγέλλοντας όσα τους περιέγραψε το παιδί. Παράλληλα, επικοινώνησαν με τον παιδικό σταθμό για να ενημερώσουν σχετικά με την υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα έμαθαν οι γονείς, η εργαζόμενη στην οποία αφορά η καταγγελία είχε προσληφθεί μέσω του δήμου, χωρίς, όπως υποστηρίζουν, να διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα. Η μητέρα εξέφρασε επίσης την ανησυχία της επειδή, όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη εργαζόμενη δεν έχει απομακρυνθεί από το σχολικό περιβάλλον. Το MEGA μετέδωσε ότι, έπειτα από επικοινωνία με τον δήμαρχο, δεν είχε γίνει κάποια ενέργεια σχετικά με την καταγγελία των γονέων σε βάρος της εργαζόμενης.

Η υπόθεση θέτει σοβαρά ερωτήματα τόσο για τον χειρισμό της συγκεκριμένης καταγγελίας όσο και για τις διαδικασίες πρόσληψης και ελέγχου του προσωπικού σε δημοτικές δομές προσχολικής αγωγής, όπου οι εργαζόμενοι έχουν καθημερινή επαφή με μικρά παιδιά. Η διερεύνηση των καταγγελιών από τις αρμόδιες αρχές είναι κρίσιμη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την προστασία των παιδιών.

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