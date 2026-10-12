Ο Χάρι Στάιλς έχει 6 χρόνια να ανοίξει το λάπτοπ του - Και αλήθεια, δεν μπορείς να μαντέψεις τον λόγοΟ Χάρι Στάιλς έχει 6 χρόνια να ανοίξει το λάπτοπ του - Και αλήθεια, δεν μπορείς να μαντέψεις τον λόγο

Ο Χάρι Στάιλς έχει να ανοίξει το λάπτοπ του εδώ και έξι χρόνια. Όποιος κι αν σκεφτείς ότι είναι ο λόγος, μάλλον θα πέσεις έξω.

Αν υπάρχει κάτι που θεωρούμε σχεδόν αδύνατο να αποχωριστούμε στην καθημερινότητά μας, αυτά είναι το κινητό και ο υπολογιστής μας. Από τη δουλειά μέχρι τις προσωπικές σημειώσεις, η τεχνολογία είναι απαραίτητη στη ζωή μας και δύσκολα πια θα μπορούσαμε να τη φανταστούμε χωρίς αυτήν. Ο Χάρι Στάιλς, ωστόσο, φαίνεται πως έχει βρει τον δικό του τρόπο να λειτουργεί, χωρίς να βασίζεται απαραίτητα στις ψηφιακές ευκολίες που οι περισσότεροι θεωρούμε δεδομένες.

Ο Βρετανός τραγουδιστής επιβεβαίωσε γι’ ακόμα μια φορά πόσο icon είναι, αφού αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Rolling Stone, στο πλαίσιο της σειράς «Musicians on Musicians», ότι το λάπτοπ του παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και έξι χρόνια. Και όχι, δεν πρόκειται για κάποια περίπλοκη απόφαση ψηφιακής αποτοξίνωσης ούτε για μια συνειδητή προσπάθεια να αφήσει πίσω του τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η εξήγηση είναι πολύ πιο απλή και σίγουρα απρόσμενη - ή και αστεία, όπως θέλεις πάρ'το.

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