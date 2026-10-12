H περιοχή που διατηρεί μία γλώσσα που δεν «μιλιέται» πουθενά στον πλανήτη

Μια ιδιαίτερη κοινότητα διατηρεί ζωντανή μια κληρονομιά που επιβίωσε ακόμα και μέσα σε δύσκολες σελίδες της ιστορίας.

Κατά μήκος της γραφικής παράκτιας διαδρομής των ΗΠΑ, που εκτείνεται από τη Βόρεια Καρολίνα έως τη νότια Φλόριντα, ο πολιτισμός των Gullah Geechee παραμένει ζωντανός μέσα από τη μοναδική γλώσσα του, τις μουσικές παραδόσεις και τις πεποιθήσεις του.

Οι ρίζες του εκτείνονται στα τέλη του 17ου και τον 18ο αιώνα, όταν άνθρωποι από την Αφρική υποδουλώνονταν και μεταφέρονταν στις αγγλικές αποικίες της περιοχής που σήμερα αποτελεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και οδηγούνταν προς εκμετάλλευση από τους ιδιοκτήτες των φυτειών στην περιοχή Carolina Lowcountry, κατά μήκος της ανατολικής ακτής.

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