Όταν η Τζένιφερ Άνιστον έπαιξε σε θρίλερ, για να ξεφύγει από τον ρόλο της στα Φιλαράκια

Ξέχνα τη Ρέιτσελ από τα «Φιλαράκια»! Αυτός είναι ο πιο σκοτεινός ρόλος της Τζένιφερ Άνιστον.

Η Τζένιφερ Άνιστον, είναι η μοναδική από τα Φιλαράκια, που κατάφερε να «διώξει» από πάνω της την Ρέιτσελ Γκριν. Ένας ρόλος που αναμφίβολα άφησε το δικό του αποτύπωμα στη δεκαετία του ’90 και στις αρχές των 00s. Ουσιαστικά, η ηθοποιός δημιούργησε μια ηρωίδα που είχε ταυτόχρονα πολλές στιγμές ευαλωτότητας, αλλά και πολλούς συναισθηματισμούς.

Όταν, όμως, η επιτυχημένη σειρά ολοκληρώθηκε, η Τζένιφερ Άνιστον αποφάσισε να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό απ’ ότι την είχαμε συνηθίσει, προκειμένου να σταματήσει να συνδέεται με την Ρέιτσελ Γκριν.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr