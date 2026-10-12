Τι σημαίνουν οι αριθμοί και τα γράμματα στα λεωφορεία; Πώς «διαβάζουμε» τις γραμμές των λεωφορείων

Οι αριθμοί και τα γράμματα στις γραμμές των λεωφορείων της Αθήνας δεν είναι τυχαία. Πώς συνδέονται με τις περιοχές που εξυπηρετούν και τι σημαίνουν τα Α, Β και Χ;

Οι αριθμοί και τα γράμματα στις γραμμές των λεωφορείων της Αθήνας μπορεί αρχικά να φαίνονται τυχαία, όμως στην πραγματικότητα συνδέονται με τις περιοχές που εξυπηρετούν και το είδος της διαδρομής. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιβάτες μπορούν να αποκτήσουν μια γενική εικόνα για την κατεύθυνση και τον προορισμό κάθε γραμμής.

Το σύστημα περιλαμβάνει αριθμούς από το 0 έως το 9, καθώς και γράμματα που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες κατηγορίες γραμμών. Οι αριθμοί παραπέμπουν κυρίως στη γεωγραφική περιοχή όπου κινείται το λεωφορείο, ενώ τα γράμματα δηλώνουν τον χαρακτήρα ή τον προορισμό της διαδρομής..

Τι σημαίνουν οι αριθμοί

Ο αριθμός μια γραμμής μπορεί να δώσει μια πρώτη ένδειξη για την περιοχή που εξυπηρετεί, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι κάθε διαδρομή περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη συνοικία.

0: Περιοχές του κέντρου

1: Νότια Προάστια

2: Κεντρονότια Προάστια

3: Ανατολικά Προάστια

4: Κεντροανατολικά Προάστια

5: Βόρεια Προάστια

6: Κεντροβόρεια Προάστια

7: Κεντροδυτικά Προάστια

8: Δυτικά Προάστια

9: Πειραιάς

Τι σημαίνουν τα γράμματα

Α: Διαδρομές που συνδέουν το κέντρο με τα προάστια

Β: Εναλλακτικές διαδρομές των γραμμών Α

Χ: Γραμμές που εξυπηρετούν τη σύνδεση με το αεροδρόμιο

Οι γραμμές με το γράμμα Χ είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη μετακίνηση από και προς το αεροδρόμιο, ενώ τόσο αυτές όσο και οι γραμμές Α και Β λειτουργούν ως βασικές ή εναλλακτικές συνδέσεις ανάμεσα στο κέντρο και τις γύρω περιοχές.

Οι παραπάνω κατηγορίες προσφέρουν έναν γενικό οδηγό για την κατανόηση των γραμμών. Για την ακριβή διαδρομή και τις στάσεις κάθε λεωφορείου, είναι απαραίτητο να ελέγχετε τις επίσημες πληροφορίες του ΟΑΣΑ.

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