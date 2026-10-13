Η Μπέλα Χαντίντ έγινε 30 και ποζάρει με κατακόκκινο μπικίνι, σαν να βγήκε από τη Γαλάζια Λίμνη

Η Μπέλα Χαντίντ έκανε μια εορταστική ανάρτηση στα social media για τα 30α γενέθλιά της. Και οι fans της χάρηκαν πολύ.

Το 30ο έτος της ηλικίας της συμπλήρωσε η Μπέλα Χαντίντ, όπως ανακοίνωσε μέσα από τα social media. Το super model - ένα από τα πιο επιτυχημένα και καλοπληρωμένα της γενιάς της - «εγκαινίασε» τη νέα δεκαετία στη ζωή της στις 9 Οκτωβρίου, αλλά μόλις χθες (12/10) έκανε την πρώτη σχετική ανάρτηση στο IG. Αν περιμένεις εντυπωσιακές τούρτες, κόσμο και πάρτι μέχρι το πρωί, θα σε απογοητεύσουμε.

Με αφορμή αυτή την ξεχωριστή ημέρα, η Μπέλα Χαντίντ αποφάσισε να αποδράσει στη φύση και να γιορτάσει τα 30α της γενέθλια δίπλα στη λίμνη με φόντο το καταπράσινο τοπίο των δέντρων. Η ίδια έβγαλε, φυσικά, μερικές φωτογραφίες από την εξόρμησή της, στις οποίες άλλοτε ποζάρει με ένα ρομαντικό ροζ καρό φόρεμα κι άλλοτε με ένα κατακόκκινο μπικίνι, που γράφει στο επάνω μέρος τον αριθμό 30.

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