Παράτησε τη διδασκαλία και πλέον πληρώνεται για να αγκαλιάζει αγνώστους: Κερδίζει έως 86.000 ευρώ τον χρόνο

Η Ella Love εγκατέλειψε τη διδασκαλία στη Νέα Υόρκη λόγω του άγχους και εδώ και οκτώ χρόνια εργάζεται ως «επαγγελματίας αγκαλιάς», δουλεύοντας μόνο τρείς ώρες την ημέρα

Η 51χρονη Ella Love αποφάσισε να αφήσει πίσω της την καριέρα της ως εκπαιδευτικός στη Νέα Υόρκη και να ακολουθήσει έναν εντελώς διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο. Εδώ και οκτώ χρόνια εργάζεται ως «επαγγελματίας αγκαλιάς» (professional cuddler), μια δραστηριότητα που, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της MARCA, μπορεί να της αποφέρει έως και 100.000 δολάρια (86.000 ευρώ) τον χρόνο.

Η απόφασή της ήρθε έπειτα από την πίεση που βίωνε στη δουλειά της ως δασκάλα. Ο περιορισμένος χρόνος για τον εαυτό της, η έλλειψη εκπαιδευτικών πόρων και τα συχνά προβλήματα μέσα στην τάξη την οδήγησαν στην αναζήτηση μιας διαφορετικής καθημερινότητας.«Αναζητούσα κάτι με εντελώς διαφορετική ενέργεια, κάτι που θα με ηρεμούσε και θα με βοηθούσε να βρω την ισορροπία μου. Δεν πίστευα ότι αυτό θα γινόταν το επάγγελμά μου», δήλωσε στη New York Post.

Από την εκπαίδευση στις επαγγελματικές αγκαλιές

Η Ella Love γράφτηκε αρχικά σε ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ενθουσιάστηκε με τη νέα δραστηριότητα. Στην αρχή συνδύαζε τις συνεδρίες αγκαλιάς με την εργασία της ως εκπαιδευτικός, όμως έξι μήνες αργότερα αποφάσισε να αφοσιωθεί αποκλειστικά στο νέο επάγγελμα. Η δουλειά της βασίζεται στη σωματική επαφή μέσω της αγκαλιάς, χωρίς σεξουαλική διάσταση ή συναισθηματική δέσμευση. Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για μια υπηρεσία που έχει συγκεκριμένο πλαίσιο και σαφή όρια. Οι συνεδρίες διαρκούν συνήθως από μία έως δύο ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ωστόσο, μία συνεδρία μπορεί να φτάσει ακόμη και τις εννέα ώρες.

Η 51χρονη δίνει ιδιαίτερη σημασία στους κανόνες που διέπουν τη δουλειά της. Πριν δεχτεί κάποιον πελάτη, προηγείται διαδικασία αξιολόγησης, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστες καταστάσεις. «Δεν γίνονται δεκτοί όλοι. Υπάρχει κώδικας συμπεριφοράς και πολύ σαφή όρια», εξήγησε στη New York Post. Όπως ανέφερε, ορισμένοι πελάτες μπορεί να βιώσουν σωματική διέγερση κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τους εξηγεί ότι πρόκειται για κάτι που μπορεί να συμβεί και τους προτρέπει να αλλάξουν στάση και να χαλαρώσουν, ώστε να συνεχιστεί η αγκαλιά εντός των συμφωνημένων ορίων.

Σε ποιους απευθύνεται η υπηρεσία

Σύμφωνα με την Ella Love, πολλοί από τους πελάτες της είναι άνθρωποι που δυσκολεύονται να αναπτύξουν σωματική οικειότητα με άλλους. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Η ίδια προσφέρει ένα περιβάλλον στο οποίο οι πελάτες μπορούν να βιώσουν τη σωματική επαφή μέσα σε ένα σαφές και ασφαλές πλαίσιο, με κανόνες που γίνονται γνωστοί εκ των προτέρων.

Η περίπτωσή της δεν είναι μοναδική, καθώς υπάρχουν διαδικτυακές πλατφόρμες που συνδέουν ενδιαφερόμενους με επαγγελματίες οι οποίοι προσφέρουν συνεδρίες αγκαλιάς. Για την Ella Love, μια απόφαση που ξεκίνησε ως αναζήτηση μιας πιο ήρεμης καθημερινότητας εξελίχθηκε σε μια νέα επαγγελματική πορεία, την οποία ακολουθεί πλέον εδώ και οκτώ χρόνια.

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