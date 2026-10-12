Ο Ατλαντικός ωκεανός μετονομάζεται σε «Ωκεανός Τραμπ»; Μετά τον κόλπο και την λίμνη «της Αμερικής» στρέφεται στους Ωκεανούς

Μετά την αλλαγή του ονόματος του κόλπου του Μεξικού και της λίμνης του Οντάριο σε κόλπο και λίμνη της Αμερικής, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να μετονομάσει έναν από τους ωκεανούς που βρέχουν την Αμερική σε «Ωκεανό Τραμπ».

Ο Ατλαντικός ή ο Ειρηνικός ωκεανός φαίνεται πως θα μπορούσαν να μετονομαστούν σε Ωκεανός της Αμερικής ή «Ωκεανός Τραμπ», σύμφωνα με ένα νέο φιλόδοξο σχέδιο γεωγραφικής μετονομασίας του Αμερικανού προέδρου. Η πρόταση προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να λένε πως ακόμα και ανα γίνει κάτι τέτοιο, ένας μελλοντικός πρόεδρος θα μπορούσε να το ανατρέψει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για αυτή την ιδέα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης υποστηρικτών του στο Κλαρκσβιλ του Τενεσί, το περασμένο Σαββατοκύριακο, λέγοντας ότι θα ήθελε να συνδέσει το όνομά του με έναν ωκεανό ή έναν μεγάλο ποταμό πριν ολοκληρώσει τη θητεία του.

Ωκεανός της Αμερικής ή «Ωκεανός Τραμπ»

Ο Τραμπ ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφερόμενος σε γεωγραφικές ονομασίες που θα μπορούσαν, κατά την άποψή του, να αλλάξουν. Αφού έκανε λόγο για τον Κόλπο της Αμερικής και την λίμνη του Οντάριο, τα οποία έχει μετονομάσει σε Κόλπο της Αμερικής και Λίμνη της Αμερικής, στράφηκε στο ενδεχόμενο μετονομασίας ενός ποταμού, διευκρινίζοντας ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει το όνομα του ποταμού Χάντσον.

Στη συνέχεια, παρουσίασε την πρότασή του για έναν από τους δύο μεγαλύτερους ωκεανούς του πλανήτη. «Σκεφτόμουν είτε τον Ατλαντικό είτε τον Ειρηνικό. Θα τον ονομάσουμε “Trump Ocean” ή “Ωκεανό της Αμερικής”», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα ήθελε να δει την ιδέα να υλοποιείται όσο βρίσκεται ακόμη στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να μετονομάσει τον Μισισιπή, έναν από τους σημαντικότερους ποταμούς των ΗΠΑ.

Από τον Κόλπο της Αμερικής στα πολεμικά πλοία

Η νέα πρόταση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του Τραμπ να αλλάξει ονομασίες που θεωρεί ότι πρέπει να συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή με τον ίδιο. Μία από τις πρώτες κινήσεις της δεύτερης προεδρικής θητείας του ήταν η μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής, για χρήση από τις αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Ωστόσο, χώρες όπως το Μεξικό και η Κούβα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις καθιερωμένες διεθνείς ονομασίες.

Παράλληλα, έχει προταθεί η μετονομασία του διεθνούς αεροδρομίου του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα σε «President Donald J. Trump International Airport», ενώ έχει αναφερθεί και η ιδέα δημιουργίας νέας κλάσης πολεμικών πλοίων του αμερικανικού Ναυτικού με την ονομασία «Trump-Class Battleship». Το αν η ιδέα για έναν ωκεανό που θα φέρει το όνομα του Αμερικανού προέδρου θα προχωρήσει παραμένει ανοιχτό. Το βέβαιο είναι ότι η πρόταση έχει ήδη πυροδοτήσει συζήτηση για τα όρια των εθνικών αποφάσεων και τη δυνατότητα μιας κυβέρνησης να επηρεάζει ονομασίες που χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο

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