Ανακοίνωση του ΥΠΕΞ για την αποφυγή ταξιδιών στη Σαουδική Αραβία

Το υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητα, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, πλην των απολύτως απαραίτητων, απευθύνει το υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και τους περιορισμούς στην κυκλοφορία του εναέριου χώρου της χώρας.

Παράλληλα, το ΥΠΕΞ καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ήδη στη Σαουδική Αραβία να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εξωτερικών, συνεκτιμώντας τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και τους περιορισμούς στην κυκλοφορία του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη χώρα αυτή, πλην των απολύτως απαραίτητων.

Παράλληλα, συνιστάται στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί, να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Οι Έλληνες πολίτες δύνανται να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ, μέσω τηλεφώνου : + 966 (0) 50 6090207 και e-mail: [email protected].

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