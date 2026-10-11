Τσίπρας παίζει μονάκι με Άγγελο Κορωνιό, τον καλωσορίζει στην ΕΛΑΣ και ρίχνει... σπόντα για Κυριάκο Μητσοτάκη (vid)

Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού μπάσκετ, περνά στον πολιτικό στίβο στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Αλέξης Τσίπρας επιστράτευσε το μπάσκετ για να ανακοινώσει μια νέα πολιτική συνεργασία, καλωσορίζοντας τον Άγγελο Κορωνιό στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ). Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας και νυν προπονητής εμφανίζεται σε βίντεο να παίζει με τον πρόεδρο του κόμματος, με τα πειράγματα και τις ατάκες να δίνουν τον τόνο της ανακοίνωσης.

«Η ομάδα μας μεγαλώνει και μάλιστα αποκτήσαμε και σουτέρ που σπάνια αστοχεί», έγραψε ο Τσίπρας στην ανάρτησή του, αξιοποιώντας το μπασκετικό παρελθόν του Κορωνιού για να παρουσιάσει την ένταξή του στην ΕΛΑΣ.

Από το παρκέ στην πολιτική

Στο βίντεο, οι δύο άνδρες ανταλλάσσουν σουτ, πάσες και ατάκες, πριν φτάσουν στο θέμα της πολιτικής συνεργασίας τους. «Εγώ θα σε μάθω μπάσκετ κι εσύ θα μου μάθεις τα μυστικά της πολιτικής», εμφανίζεται να λέει ο Άγγελος Κορωνιός.

«Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδερφέ», του λέει ο Αλέξης Τσίπρας, με τον πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα να απαντά με αυτοπεποίθηση: «Είναι η ειδικότητά μου!». Το βίντεο ολοκληρώνεται με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να δίνει το σύνθημα «πάμε να τους νικήσουμε!».

Μάλιστα, σε ένα σημείο του βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας αφήνει έναν υπαινιγμό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ρωτώντας αρχικά τον Άγγελο Κορωνιό: «Αν δεις μαύρη γάτα τι κάνεις;» και συνεχίζοντας με το «αν δεις τον... (ο ήχος στο συγκεκριμένο σημείο έχει κοπεί στο μοντάζ);» και λίγο έως πολύ άπαντες πιάνουν το υπονοούμενο.

Σε κάθε περίπτωση, ο Άγγελος Κορωνιός έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία της Α1 κατηγορίας. Υπήρξε αρχηγός του Περιστερίου και της Εθνικής ομάδας, ενώ πλέον ετοιμάζεται να δοκιμαστεί και στον πολιτικό στίβο.

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