Έκρηξη στη Motor Oil: Νεκρός και ο δεύτερος εργαζόμενος που τραυματίστηκε στο δυστύχημα

Ο 50χρονος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Θριάσιου, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του την Κυριακή (11/10). Την Παρασκευή είχε καταλήξει ο 43χρονος συνάδελφός του.

Νεκρός είναι και ο δεύτερος εργαζόμενος που είχε τραυματιστεί στο δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, καθώς ο 50χρονος υπέκυψε στα τραύματά του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.

Ο εργαζόμενος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ο πρώτος τραυματίας, ηλικίας 43 ετών, είχε χάσει τη ζωή του την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Έτσι, και οι δύο εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν στο περιστατικό κατέληξαν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι δύο άνδρες ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου και πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου, όταν συνέβη το περιστατικό. Μετά το συμβάν, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους.

Οι συλλήψεις μετά το περιστατικό

Για το δυστύχημα είχαν γίνει συλλήψεις. Την Παρασκευή συνελήφθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που εκτελούσε τις εργασίες συντήρησης, ενώ το Σάββατο 10 Οκτωβρίου συνελήφθησαν τρεις ακόμη εργαζόμενοι.

Πρόκειται για έναν 36χρονο υπάλληλο που εκτελούσε χρέη εργοδηγού, έναν 50χρονο υπεύθυνο του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας και έναν 34χρονο χειριστή έργου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα και οι ενδεχόμενες ευθύνες διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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