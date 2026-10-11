Μάγδα Φύσσα για την επίθεση στον 32χρονο στην Ελευσίνα: «Υπάρχει στρατολόγηση, βγαίνουν και σφάζουν, η εντολή αυτή είναι» (vid)

Η Μάγδα Φύσσα μίλησε στη Νατάσα Γιάμαλη, στο MEGA, για την επίθεση στον 32χρονο στην Ελευσίνα, παραλληλίζοντας την υπόθεση με τις δολοφονίες του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν.

Η Μάγδα Φύσσα, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του γιου της, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του 32χρονου που δέχθηκε επίθεση στην Ελευσίνα. Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, στη Νατάσα Γιάμαλη, αναφέρθηκε στις ομοιότητες που εντοπίζει με την υπόθεση του Παύλου Φύσσα και τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, κάνοντας λόγο για στρατολόγηση και ασκώντας κριτική στο κράτος για τη στάση του απέναντι στη δράση των νεοναζί.

«Δεν έχουμε νεκρό, έχουμε τραυματία»

«Δεν είναι εύκολο να περιγράψουν αυτά που νιώθουν και ειδικά ένα παραπάνω εγώ, που έχω ένα δολοφονημένο παιδί με τον ίδιο τρόπο και από τους ίδιους. Αλλά, ξέρετε, δεν είναι το ίδιο ούτε ο σκοπός που το κάνανε ούτε ο στόχος τους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, μίλησε για τις επιθέσεις που, όπως είπε, πραγματοποιούνται εν ψυχρώ και χωρίς κανένα έλεος, επισημαίνοντας ότι δεν ενεργεί απαραίτητα μόνο ένα άτομο. «Ο στόχος τους είναι αυτό που βλέπουμε, τις δολοφονίες που κάνουν εν ψυχρώ, χωρίς κανένα έλεος. Και ποτέ μόνος του ένας, πάντα υπάρχει και ένας άλλος που οπωσδήποτε θα κάνει το μαχαίρωμα», είπε.

Η Μάγδα Φύσσα περιέγραψε τις τελευταίες ημέρες ως ιδιαίτερα δύσκολες, τονίζοντας, ωστόσο, ότι αυτή τη φορά ο 32χρονος κατάφερε να επιβιώσει. «Είναι πολύ δύσκολες μέρες, ώρες φριχτές, αλλά και πάλι αυτή τη φορά είμαστε τυχεροί. Το παιδί δεν πέθανε, αλλά άντεξε και αυτό είναι το ζητούμενο, ότι δεν έχουμε νεκρό, έχουμε τραυματία», ανέφερε.

Οι ομοιότητες με τις δολοφονίες του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν

Η ίδια συνέδεσε την επίθεση στην Ελευσίνα με τις δολοφονίες του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά στον τρόπο δράσης. «Όλο το υπόλοιπο σκηνικό είναι ακριβώς το ίδιο και με του Λουκμάν και με του Παύλου. Έχει τα χαρακτηριστικά τα ίδια. Όσον αφορά στον Λουκμάν, ήταν δύο οι κινήσεις, είναι ίδιες με αυτές που συνέβησαν στον Παύλο», ανέφερε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για στρατολόγηση, επικαλούμενη όσα έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας για τη δολοφονία του γιου της. «Υπάρχει στρατολόγηση και αυτό το ξέρουν και το ξέρουμε όλοι. Είναι 11,5 χρόνια δίκη και όποιος έχει περάσει έστω και μία φορά από εκεί πέρα, έχει καταλάβει, με τα στοιχεία και τα ντοκουμέντα που βγήκανε στην επιφάνεια, περί τίνος πρόκειται», σημείωσε.

«Οι νεοναζί φασίστες είναι δολοφόνοι»

Η Μάγδα Φύσσα υποστήριξε ότι, σε αντίθεση με το 2013, σήμερα η κοινωνία γνωρίζει τη δράση των νεοναζί και των φασιστών. «Το 2013 υπήρχαν ίσως και κάποιοι που δεν γνώριζαν. Τώρα δεν υπάρχει κάποιος που να μην γνωρίζει τι είναι οι νεοναζί. Φασίστες είναι δολοφόνοι που δεν έχουν κανένα έλεος, δεν φοβούνται για τίποτα και βγαίνουν και σφάζουν», ανέφερε.

Στη συνέχεια, άσκησε κριτική στο κράτος, υποστηρίζοντας ότι γνωρίζει ποιοι στρατολογούν τους συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά δεν προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες. «Και ξέρουμε όλοι ποιοι τους στρατολογούν όλους αυτούς. Και το κράτος ξέρει και δεν κάνει τίποτα. Και θα μπορούσε σε ελάχιστες ώρες να τους μαζέψει και όχι να τρέχει το αντιφασιστικό κίνημα να το βγάλει στην επιφάνεια», είπε.

Η Μάγδα Φύσσα αναφέρθηκε και στην κινητοποίηση που ακολούθησε την επίθεση στον 32χρονο, σημειώνοντας ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ήρθαν γρήγορα στο φως και ότι η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης. «Αυτό ευτυχώς το παιδί είναι καλά και εκείνοι πήραν τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Και να δούμε τώρα πώς θα τους φανεί που τα αντανακλαστικά του κινήματος ήταν τόσο γρήγορα. Δεν πήγε ούτε μία ώρα χαμένη και τα αποδεικτικά στοιχεία βγήκαν», ανέφερε.

Τέλος, σημείωσε ότι οι δικηγόροι του 32χρονου γνωρίζουν ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι, καθώς, όπως είπε, είχαν βρεθεί και στη δίκη για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.«Οι δικηγόροι του συγκεκριμένου παιδιού γνωρίζουν καλά ποιοι είναι οι τύποι αυτοί, γιατί ήταν και στη δίκη τη δικιά μας», κατέληξε.

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