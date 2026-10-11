Η βασική αλλαγή που φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο: Τι αλλάζει για τα ζευγάρια

Η δικηγόρος κ. Ειρήνη Αουάντ αναλύει στο Reader τις αλλαγές που έχει φέρει το νέο κληρονομικό δίκαιο ως προς τα ζευγάρια που δεν έχουν συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης.

Mια σειρά από αλλαγές και κρίσιμες τροποποιήσεις έχει φέρει το νέο κληρονομικό δίκαιο το οποίο ισχύει στη χώρα μας από 16 Σεπτεμβρίου 2026. Μάλιστα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εισάγει μια τομή, αφού για πρώτη φορά, αναγνωρίζεται ρητά στον μόνιμο σύντροφο που ζει σε ελεύθερη ένωση, σημαντικός ρόλος στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή. Πρόκειται για μια καινοτομία, όπως έχει σχολιαστεί και από τον νομικό κόσμο.

Ο σύντροφος «δεν ανταγωνίζεται» τους συγγενείς του κληρονομουμένου των προηγούμενων τάξεων. Προηγούνται οι κατιόντες (πρώτη τάξη), οι γονείς, τα αδέλφια και τα τέκνα και οι εγγονοί αδελφών (δεύτερη τάξη), ο επιζών σύζυγος, ο οποίος καλείται, ανάλογα με την περίπτωση, μαζί με τους συγγενείς της πρώτης ή της δεύτερης τάξης ή και μόνος του (τρίτη τάξη), και στη συνέχεια οι παππούδες, οι γιαγιάδες και από τους κατιόντες τους τα τέκνα και οι εγγονοί (τέταρτη τάξη).

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