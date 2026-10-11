Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Τι καιρό θα κάνει το βράδυ στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο καιρός μπορεί να παρουσιάσει αστάθεια πριν από το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο η πρόγνωση για τις 21:00 δείχνει μικρή πιθανότητα βροχής.

Μετά από την πρωτόγνωρα μεγάλη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων των συλλόγων εξαιτίας των υποχρεώσεων της Εθνικής μας ομάδας για τους αγώνες του Nations League, έφτασε επιτέλους η ώρα για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό (21:00, «Γ. Καραϊσκάκης»), με τον καιρό στον Πειραιά να αποτελεί έναν από τους παράγοντες που ενδιαφέρουν τους φιλάθλους που θα βρεθούν στις εξέδρες.

Τα μετεωρολογικά δεδομένα δείχνουν αυξημένη πιθανότητα για βροχές και καταιγίδες κατά τις απογευματινές ώρες. Η πρόγνωση, ωστόσο, για την ώρα του αγώνα, είναι ευνοϊκότερη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα αλλαγής.

Η πρόγνωση για τις 21:00

Οι διαθέσιμες προγνώσεις δείχνουν ότι η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ το ενδεχόμενο βροχής φαίνεται να περιορίζεται όσο πλησιάζει η ώρα της σέντρας.

Σύμφωνα με τα ωριαία στοιχεία του meteo.gr για τον Πειραιά, στις 21:00 η θερμοκρασία προβλέπεται να βρίσκεται περίπου στους 23 βαθμούς Κελσίου, με αρκετές νεφώσεις. Οι άνεμοι αναμένονται βορειοδυτικοί, περίπου 3 μποφόρ, με ταχύτητα κοντά στα 16 χιλιόμετρα την ώρα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός στην σημερινή πρόγνωσή του: «Το βράδυ θα περάσει μία μπόρα και από την Αττική αλλά μικρής διάρκειας το απογευματάκι, που δεν θα επηρεάσει τον αγώνα το βράδυ»

Ο καιρός πριν από τη σέντρα

Οι διαθέσιμες ωριαίες προβλέψεις, επομένως, εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα για καταιγίδες περίπου από το μεσημέρι έως και τις πρώτες βραδινές ώρες. Ειδικότερα, τα φαινόμενα ενδέχεται να επηρεάσουν την περιοχή το απόγευμα, πριν η πιθανότητα βροχής υποχωρήσει αργότερα. Η εξέλιξη αυτή έχει σημασία τόσο για τους φιλάθλους που θα κινηθούν προς το γήπεδο όσο και για όσους θα βρίσκονται ήδη στις εξέδρες.

Για όσους, λοιπόν, σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν από κοντά το ντέρμπι και θέλουν να βρεθούν κάποιες ώρες νωρίτερα στο γήπεδο για να... μπουν στο κλίμα, η πρακτική επιλογή είναι να έχουν μαζί τους ένα ελαφρύ αδιάβροχο.

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