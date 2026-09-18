13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Η στιγμή που η Μάγδα Φύσσα φιλάει το μνημείο του γιου της (vid)

Σε ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης τιμήθηκε στο Κερατσίνι η μνήμη του Παύλου Φύσσα, με τη μητέρα του, Μάγδα, να εναποθέτει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στο μνημείο του, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του.

Με την παρουσία πλήθους κόσμου, συγγενών, φίλων και αντιφασιστικών συλλογικοτήτων πραγματοποιείται αυτή την ώρα η εκδήλωση μνήμης για τη συμπλήρωση 13 ετών από τη νύχτα της 18ης Σεπτεμβρίου 2013, όταν ο Παύλος Φύσσας έχασε τη ζωή του από το μαχαίρι του καταδικασμένου στελέχους της Χρυσής Αυγής, Γιώργου Ρουπακιά.

Η συγκινητική στιγμή της Μάγδας Φύσσα

Λίγο πριν ξεκινήσει η καθιερωμένη πορεία στους δρόμους της περιοχής, η Μάγδα Φύσσα έφτασε στο σημείο όπου βρίσκεται η προτομή του γιου της. Εμφανώς φορτισμένη, έσκυψε πάνω στο μνημείο, το φίλησε τρυφερά και άφησε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, ενώ οι συγκεντρωμένοι την υποδέχτηκαν με παρατεταμένα χειροκροτήματα.

Στο σημείο της δολοφονίας συγκεντρώθηκαν από νωρίς πολίτες κάθε ηλικίας, αφήνοντας λουλούδια και στεφάνια. Η ετήσια συγκέντρωση στο Κερατσίνι αποτελεί διαρκές σημείο αναφοράς, με τους παρευρισκόμενους να αποτίουν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο καλλιτέχνη και να διατηρούν ζωντανό το αίτημα κατά του φασισμού.

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