Ο Παύλος ζει, τσακίστε στους ναζί! (vid)

Σαν σήμερα πριν 13 χρόνια δολοφονήθηκε από τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής ο Παύλος Φύσσας. Σήμερα, και κάθε μέρα, θα ακουστεί το σύνθημα που δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί.

Πώς τα φέρνει η ζωή… Αυτός που άθλια έζησε, έδρασε και για την άθλια υστεροφημία του φρόντισε, αυτός να είναι ελεύθερος να συνεχίσει τη θλιβερή νεκρή ζωή του. Και εσύ ρε Παύλο να είσαι πάντα στη μνήμη, στα χρόνια μας, στα λόγια μας και στις πράξεις μας. Εσύ να κρατάς τη λεβεντιά όρθια και ακηλίδωτη… Εμείς να γράφουμε επετειακά κείμενα που ξέρουμε ότι δεν γίνονται σάρκα, μάτια, φωνή, ανάστημα ανθρώπινο, δεν κρατάνε το χέρι και δεν γίνονται σώμα για να αγκαλιάσει η μάνα. Όσο κι αν έχουν λίγο ήλιο αυτά τα λόγια, όσο κι αν οι λέξεις αυτές δεν είναι ψυχρές, όσο κι αν η συγκίνηση μας έχει κάτι από την απώλεια που δεν αγκαλιάσαμε, τα πάντα θα λέγονταν, θα γράφονταν στην πέτρα και στον ουρανό, στο λαμπερό άστρο αν εσύ ζούσες!

Οι θλιβεροί και άθλιοι, τα όρθια φίδια, αυτοί που σκορπάνε άθλια δολοφονικά χαμόγελα και άθλια σύμβολα πίστης για επικίνδυνος απίστους, αυτοί φροντίζουν με την άθλια ύπαρξή τους να μας λερώνουν και να μας απειλούν. Όμως εσύ ρε Παύλο που ήσουν μάγκας και ωραίος τύπος, που δεν φοβήθηκες, που δεν έκανες πίσω, εσύ μας έδειξες τον τρόπο να τα βάλουμε με τους άθλιους και τους θλιβερούς, εσύ «σκότωσες» το παρελθόν και μας έδειξες τον μέλλον του αγώνα ενάντια στους άθλιους, τους θλιβερούς…

Το σύστημα που γεννά τον φασισμό είναι ακόμη εδώ



Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε πριν 13 χρόνια από τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Και το σύστημα που γεννά τον φασισμό και τέρατα με αγκυλωτούς σταυρούς, είναι ακόμη εδώ. Η ιδεολογία της ναζιστικής βίας μένει ζωντανή και δεν αποδεικνύεται μόνο με την παρουσία του θλιβερού και του άθλιου «σωφρονισμένου» που βλέπει ξανά γη και ουρανό. Ο εκφασισμός της κοινωνίας καλά κρατεί. Η βίαιη και εν δυνάμει δολοφονική συμπεριφορά καλλιεργείται σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, σε δελτία των οκτώ και σε λόγους «πεφωτισμένων» ηγετών. Ο δηλητηριώδης λόγος περνά σε παιδιά, σε σχολεία και σε εγκαταλειμμένους μα ασυγχώρητους ενήλικες.

Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε μεν από τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής, όμως ο ηθικός αυτουργός ήταν (και είναι) το κυρίαρχο οικονομικό, εξουσιαστικό, εκμεταλλευτικό σύστημα. Πριν τον Φύσσα ήταν η δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, η επίθεση στους αιγύπτιους αλιεργάτες, στα μέλη του ΠΑΜΕ στο Πέραμα. Όλα καλά! Η κυβερνητική, επιχειρηματική, μιντιακή, πολιτική, εξουσία κάλυπτε και συγκάλυπτε τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Η διάλυση των ζωών μας μέσα από τη χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2008, είχε φέρει την κοινωνία σε αδιέξοδο και το καπιταλιστικό σύστημα στην ανάγκη να ελέγξει την άγνωστη οργή του κόσμου. Και πάντα, μα πάντα, σε τέτοιες στιγμές ο φασισμός-ναζισμός είναι αυτός που καλείται να αναλάβει δράση. Ο Παύλος ήταν η βαθιά ανθρώπινη αντίδραση που δεν περίμεναν…

Πάντα θα τον τιμάμε



Ο τίτλος του άρθρου θα είναι πάντα ο ίδιος, όσα χρόνια κι αν περάσουν. Εκτός και αν το κεφάλι του φιδιού κοπεί και συντριβεί το σύστημα που το εκθρέφει. Εκτός και αν η μνήμη, ο αγώνας, το γέλιο, η παλικαριά του Παύλου γίνει η σπίθα που θα περάσει τη σφαίρα του αυθόρμητου και θα πάει στο οργανωμένο, το ταξικά συνειδητοποιημένο και στο αποφασισμένο...

Ο θάνατος του Παύλου θα τιμάται πάντα από όλους αυτούς που θέλουν να ζουν σε μια αληθινά ελεύθερη, δημοκρατική, κοινωνικά δίκαιη, αλληλέγγυα, κοινωνία. Θα τιμάται από αυτούς που δεν θέλουν να υπάρχει φόβος, τρόμος και σκοτάδι που λάμπει μέσα του μόνο μια μεταλλική λάμα. Θα τιμάται από αυτούς που θέλουν να απολαμβάνουν τον πλούτο που παράγουν και που δεν τους τον κλέβουν, δεν τους αρπάζουν την υπεραξία τους και δεν τους καταδικάζουν σε μια μίζερη ζωή. Θα τιμάται από αυτούς που δεν βλέπουν στον άλλο τον «εχθρό», που δεν κάνουν διακρίσεις και ξέρουν να αγκαλιάζουν και να συνδράμουν όσους έχουν ανάγκη. Θα τιμάται από αυτούς που δεν καταδικάζουν τη βία από όπου κι αν προέρχεται, γιατί ξέρουν ότι η συστημική βία γεννά την λαϊκή αντιβία. Θα τιμάται από αυτούς που έγραψαν για ένα στόμα που καταπίνει τον ήλιο και μοιράζει φως και καθαρό νερό. Θα τιμάται από τις μανάδες, τους πατεράδες, τους αδερφούς, αδερφές, τους φίλους που μπορεί να έχασαν προσωρινά, αλλά πάντα θα κρατάνε την εικόνα-σώμα άθικτη και όσο γίνεται δικαιωμένη. Και θα τιμάται πάντα από αυτούς που θα φωνάζουν όσο ζουν «Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί!».

Cover Photo: Χρήστος Ζωίδης

