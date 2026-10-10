«Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο, είχε πολλές ευκαιρίες για ειρήνη»: Ο Τραμπ επιτίθεται στον Ζελένσκι

Ανοιχτά υπέρ της αλλαγής ηγεσίας στην Ουκρανία τάχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο Ζελένσκι είχε πολλές ευκαιρίες να συμφωνήσει για τον τερματισμό του πολέμου.

Νέα μετωπική επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας ανοιχτά να αποκτήσει η Ουκρανία νέο ηγέτη. «Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε επανειλημμένες ευκαιρίες να συμφωνήσει στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν με φόντο την αντιπαράθεση γύρω από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για την αγορά εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ, αλλά και τις αντιδράσεις του Ζελένσκι. Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στο Κίεβο για τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, ζητώντας να σταματήσουν.

«Ο Ζελένσκι είχε πολλές ευκαιρίες για ειρήνη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι δεν αξιοποίησε προηγούμενες ευκαιρίες για την επίτεξη συμφωνίας που θα οδηγούσε στον τερματισμό των εχθροπραξιών. «Ο Ζελένσκι θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου πολλές φορές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη θέση που εξέφρασε, η αλλαγή ηγεσίας θα μπορούσε να διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας για τον πόλεμο. «Προτείνω να αποκτήσουν νέο ηγέτη, ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο».

Trump on Ukraine: I suggest Ukraine gets a new leader who can make a deal. For some reason, Zelensky never does deals. https://t.co/QThRTontYd — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

Το μήνυμα για τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, εκφράζοντας την αντίθεσή του στη συνέχισή τους. Τόνισε ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά διυλιστήρια, προσθέτοντας με αυστηρό τόνο πως καλά θα κάνει να σταματήσει.

Οι τοποθετήσεις αυτές εντείνουν τη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο, με τον πρώτο να επιμένει ότι το Κίεβο θα έπρεπε να είχε προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, ο Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της πολιτικής ηγεσίας της Ουκρανίας, παρουσιάζοντας την ανάδειξη νέου προέδρου ως πιθανό δρόμο προς μια συμφωνία με τη Ρωσία.