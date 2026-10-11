Ανάρτηση Μητσοτάκη για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»: «Στόχος η έναρξη των εργασιών τον Μάιο του 2027»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο νέο «Γ. Καραϊσκάκης», αποκαλύπτοντας τον στόχο για την έναρξη των εργασιών τον Μάιο του 2027.

Το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του νέου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» έδωσε στη δημοσιότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι οι εργασίες για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού να αρχίσουν τον Μάιο του 2027.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία του σχεδιασμού, κάνοντας λόγο για ένα ακόμη βήμα που έγινε μέσα στην εβδομάδα προς την υλοποίηση της επένδυσης. Το σχέδιο αφορά τη δημιουργία ενός νέου γηπέδου χωρητικότητας 53.000 θέσεων, με τον προϋπολογισμό του έργου να υπολογίζεται στα 250 εκατομμύρια ευρώ.

Επένδυση 250 εκατ. ευρώ

Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται για ιδιωτική επένδυση που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει την ιστορική έδρα των «ερυθρόλευκων». Για να προχωρήσει το εγχείρημα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες αναμένεται να διαμορφώσουν το πλαίσιο για την έναρξη των εργασιών.

Ο στόχος που έχει τεθεί είναι οι κατασκευαστικές εργασίες να ξεκινήσουν τον Μάιο του 2027. Πρόκειται, ωστόσο, για τον προγραμματισμό που έχει ανακοινωθεί και όχι για ημερομηνία έναρξης που έχει ήδη οριστικοποιηθεί.

Το νέο Καραϊσκάκης προβλέπεται να έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών, σημαντικά αυξημένη σε σχέση με τη σημερινή εγκατάσταση. Η επένδυση των 250 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί το βασικό οικονομικό μέγεθος του σχεδίου, ενώ η υλοποίησή του συνδέεται με την ολοκλήρωση των αναγκαίων θεσμικών διαδικασιών.

Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το έργο αφορά την αναβάθμιση της ιστορικής έδρας του Ολυμπιακού και επανέλαβε τον στόχο για την έναρξη των εργασιών μέσα στον Μάιο του 2027.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

“Ένα ακόμη βήμα έγινε αυτήν την εβδομάδα για την αναβάθμιση του «Γεώργιος Καραϊσκάκης», της ιστορικής έδρας του Ολυμπιακού. Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση 250 εκ. ευρώ, με στόχο ένα νέο γήπεδο 53.000 θέσεων, αντάξιο της ιστορίας της ομάδας. Οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται, ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν τον Μάιο του 2027”.

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