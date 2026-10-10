Ήταν η κάνναβη συστατικό του Αγίου Μύρου; Επιστήμονες υποστηρίζουν πως ο Χριστός τη χρησιμοποιούσε στα θαύματά του

Μια αμφιλεγόμενη θεωρία υποστηρίζει ότι ο Ιησούς και οι Απόστολοι ενδέχεται να χρησιμοποιούσαν λάδι κάνναβης για την πραγματοποίηση θεραπειών.

Ομάδα ερευνητών έχει υιοθετήσει μια θεωρία στην οποία διατυπώνει τον ισχυρισμό ότι ο Ιησούς και οι Απόστολοι ενδέχεται να χρησιμοποιούσαν λάδι κάνναβης για την πραγματοποίηση των θεραπευτικών τους θαυμάτων.

Ο συγγραφέας Ντέιβιντ Μπίνενστοκ, πρώην αρχισυντάκτης του περιοδικού High Times, υποστηρίζει πως η κάνναβη ήταν ευρέως διαθέσιμη στη Μέση Ανατολή πριν από 2.000 χρόνια και χρησιμοποιούνταν για την αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών, σημειώνοντας ότι η συμπύκνωση του φυτού σε λάδι και η απορρόφησή του μέσω του δέρματος ήταν τεχνικά εφικτή κατά την αρχαιότητα.

Το εδάφιο της Βίβλου που, όπως υποστηρίζουν, αναφέρεται στην κάνναβη

Οι υποστηρικτές της θεωρίας αυτής βασίζουν τα επιχειρήματά τους σε ένα συγκεκριμένο εδάφιο από το βιβλίο της Εξόδου (30: 22-25), όπου περιγράφεται η συνταγή για το Άγιο Μύρο. Στο κείμενο αναφέρεται η χρήση υγρής σμύρνας, κανέλας, κασίας, ελαιόλαδου και ενός μυστηριώδους βοτάνου με την ονομασία «q'aneh-bosm» (ή «keneh-bosm»).

Ο ιστορικός κάνναβης Κρις Μπένετ επικαλείται την εργασία της Πολωνής ετυμολόγου Σούλα Μπένετ από το 1936. Η ίδια είχε υποστηρίξει ότι η ρίζα «Kan» μεταφράζεται ως «κάνναβη» ή «κάλαμος» και το «bosm» ως «αρωματικός», αποδίδοντας την παραδοσιακή μετάφραση σε σφάλμα που συνέβη κατά τον 3ο αιώνα. Βάσει αυτού, ο Μπένετ ισχυρίζεται ότι αν η κάνναβη αποτελούσε βασικό συστατικό του χρίσματος, η απαγόρευση της χρήσης της έρχεται σε αντίθεση με τις πρώτες χριστιανικές παραδόσεις.

Οι αμφισβητήσεις της θεωρίας

Ωστόσο, η συγκεκριμένη θεωρία αντιμετωπίζει έντονη αμφισβήτηση από την πλειονότητα των ιστορικών και βοτανολόγων. Ο Λίτον Τζον Μάσελμαν, καθηγητής Βοτανικής στο Πανεπιστήμιο Old Dominion, επιμένει ότι η ορθή μετάφραση του «keneh-bosm» αναφέρεται στον κάλαμο (calamus), ένα φυτό με αποδεδειγμένες θεραπευτικές ιδιότητες.

Ο ίδιος επισημαίνει πως ο κάλαμος αποτελεί βασικό συστατικό της παραδοσιακής ιατρικής Αγιουρβέδα και χρησιμοποιείται ευρέως μέχρι σήμερα στη Σρι Λάνκα αλλά και από αυτόχθονες πληθυσμούς της Βόρειας Αμερικής.

Παρά τις επιστημονικές ενστάσεις, η θεωρία παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής σε διάφορες ομάδες υποστηρικτών της κάνναβης, οι οποίες επιχειρούν να συνδέσουν τη χρήση του φυτού με τις διδαχές και τις θεραπείες της Καινής Διαθήκης.

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