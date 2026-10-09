Οι δημοσκόποι και το κόμμα Κασιδιάρη, το ραντεβού που δεν έγινε και η εκτίμηση Τσίπρα για τον χρόνο των εκλογών

Ο Μαξιμιλιανός για το νέο κύκλο δημοσκοπήσεων που έρχεται, για το ραντεβού που δεν έγινε και την εκτίμηση Τσίπρα για το πότε θα γίνουν εκλογές.

Έντονη κριτική στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας τόσο από το συνέδριο του Βήματος, όσο και από το ραδιόφωνο των Παραπολιτικών. Πάντως, για να έχει αξία η κριτική, πρέπει να δούμε και ποιος είναι αυτός που την ασκεί. Και ο πρώην πρωθυπουργός, παρά τη δεδομένη εμπειρία που απέκτησε κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του και στα γεωπολιτικά ζητήματα, φαίνεται ότι εξακολουθεί να έχει πολλά κενά.

Πώς να εξηγηθεί αλλιώς ότι στον διάλογο που είχε με τη Νίκη Λυμπεράκη στο συνέδριο του Βήματος περιέγραψε το καλώδιο Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ ως ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας; Το πιο αστείο μάλιστα είναι ότι το έκανε και με απολύτως σοβαρό και περισπούδαστο ύφος, σαν να λέει κάτι άξιο προσοχής.

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