«Χαίρε Σατανά»: Σάλος στην Αϊόβα με πρώην δημοτικό σύμβουλο που άνοιξε τη συνεδρίαση με σατανιστική προσευχή (vid)

Πρώην σύμβουλος ξεκίνησε τη συνεδρίαση του δήμου με σατανιστική προσευχή και «πάγωσε» τους παρευρισκόμενους.

Έντονες αντιδράσεις προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της πόλης Οτούμουα στην Αϊόβα, όταν ο Ματ Ντάλμπεϊ, πρώην μέλος του συμβουλίου, άνοιξε τη διαδικασία με σατανιστική επίκληση. Ο Ντάλμπεϊ επικαλέστηκε τον «σκοτεινό πατέρα» και την «επιθυμία του Εωσφόρου για γνώση», καταλήγοντας στη φράση «Χαίρε Σατανά».

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του πάστορα της περιοχής, Ρικ Μπικ, ο οποίος διέκοψε τη ροή της συνεδρίασης αμέσως μετά την ανάκρουση του όρκου προς τη σημαία. Ο πάστορας απαίτησε την άμεση παρέμβαση των αρχών, υποστηρίζοντας πως η επίκληση αποτελούσε «κατάρα για την πόλη» και ζητώντας να γίνει μια συμβολική πράξη ανατροπής της.

Μέλος του «Σατανικού Ναού της Αϊόβα» ο κάτοικος

Παρά τις προσπάθειες του μέλους του συμβουλίου Κάρα Γκάλογουεϊ να παραπέμψει το θέμα στη φάση των τοποθετήσεων του κοινού, ο δήμαρχος Μπέντζαμιν Φουτ αποφάσισε να παρέμβει, τηρώντας 30 δευτερόλεπτα σιγής για προσευχή ή περισυλλογή. Σε μεταγενέστερες δηλώσεις του, ο δήμαρχος τόνισε ότι η συγκεκριμένη προσευχή δεν αντιπροσωπεύει την πίστη, τις αξίες ή την τοπική κοινωνία της πόλης.

Από την πλευρά του, ο Ντάλμπεϊ, ο οποίος είναι μέλος του «Σατανικού Ναού της Αϊόβα», εξήγησε πως η συγκεκριμένη επίκληση χρησιμοποιείται συχνά από την ομάδα του, χωρίς όμως να υποδηλώνει πίστη σε κάποια σατανική θεότητα.

Την ίδια στιγμή, το δημοτικό σύμβουλος Μπιλ Χόφμαν ανέφερε ότι αποχώρησε από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της προσευχής, σημειώνοντας ωστόσο ότι σέβεται το συνταγματικό δικαίωμα του καθενός στην ελευθερία της έκφρασης.

Η διαμάχη αυτή φέρνει στο προσκήνιο την πολιτική που υιοθέτησε ο δήμος τον Ιανουάριο σχετικά με τις εναρκτήριες επικλήσεις. Η σχετική απόφαση ορίζει ότι ο δήμος δεν υιοθετεί καμία συγκεκριμένη θρησκεία, αλλά επιτρέπει την εκπροσώπηση της θρησκευτικής ποικιλομορφίας της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων όλων των δογμάτων ή και της απουσίας πίστης.

Η Γκάλογουεϊ υπενθύμισε πως είχε εκφράσει εξ αρχής επιφυλάξεις για τη θέσπιση των επικλήσεων, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο νομικών και οικονομικών επιπτώσεων. Όπως σημείωσε, η διατήρηση μιας ουδέτερης στάσης επιβάλλει την αποδοχή διαφορετικών οπτικών, ακόμη και όταν αυτές προκαλούν ισχυρές διαφωνίες στην τοπική κοινωνία.

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