Μέσα από την φυλακή: Ο δήμαρχος Τιράνων συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του με την βοήθεια ΑΙ (vid)

Ο φυλακισμένος δήμαρχος των Τιράνων Erion Veliaj εμφανίστηκε σε βίντεο μέσω AI, υποσχόμενος δωρεάν σχολικά γεύματα στα παιδιά της αλβανικής πρωτεύουσας.

Ο δήμαρχος των Τιράνων, Εριόν Βελιάι, προκάλεσε αντιδράσεις με ένα βίντεο του στα social media, στο οποίο υπόσχεται δωρεάν γεύματα για όλους τους μαθητές στα σχολεία της αλβανικής πρωτεύουσας. Η σημαντική λεπτομέρεια σε αυτό είναι πως ο 46χρονος δήμαρχος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην φυλακή και το βίντεο πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Το επίμαχο βίντεο δημοσιεύτηκε στον προσωπικό λογαριασμό του Βελιάι στο Instagram και φέρει την ειδική σήμανση ότι είναι δημιούργημα ΑΙ, και εμφανίζεται μπροστά από τις σημαίες της χώρας και του δήμου, μιλώντας για το έργο του και επαναλαμβάνει τις αρχικές δεσμεύσεις του για δωρεάν φαγητό στα σχολεία της πόλης.

Ο Βελιάι βρίσκεται στη φυλακή στην πόλη του Δυρραχίου από τις αρχές του 2025, στο πλαίσιο ερευνών για καταγγελίες σχετικά με διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Στο μήνυμά του, το AI avatar αναφέρεται επίσης στην κράτησή του, λέγοντας πως η «ομηρία» του συνεχίζεται εδώ και 20 μήνες και ότι πλέον μπορεί να επικοινωνεί με τους πολίτες μόνο μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται ακόμη και μέσα από το κελί του και στέλνει χαιρετισμούς στους κατοίκους και στα παιδιά τους.

Η πολιτική παρουσία μέσω ενός ΑΙ avatar

Το ενδιαφέρον είναι πως παρά την κράτησή του, ο Βελιάι παραμένει να είναι δήμαρχος των Τιράνων, μιας και το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι δεν μπορεί να απομακρυνθεί από το αξίωμά του εκτός των προβλεπόμενων δημοκρατικών διαδικασιών, παρά την αρχικό προγραμματισμό πρόωρων εκλογών οι οποίες ακυρώθηκαν τελευταία στιγμή. Αν και κατά την διάρκεια της κράτησής του έχει μεταφέρει τις αρμοδιότητές του σε αρκετούς αντιδημάρχους, ο Βελιάι παραμένει ο επίσημος δήμαρχος μέχρι την διεξαγωγή δημοτικών εκλογών, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι πως η χρήση του ΑΙ από πολιτικούς που βρίσκονται υπό κράτηση, δεν είναι κάτι πρωτοφανές, καθώς το 2023 ο Imran Khan, πρώην Πρωθυπουργός του Πακιστάν βρισκόταν επίσης στη φυλακή, και χρησιμοποίησε deepfake που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη για να απευθυνθεί στους ψηφοφόρους και να στηρίξει το κόμμα του. Τον περασμένο Ιούλιο, αντίστοιχα, ένα AI-generated avatar του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Jair Bolsonaro εμφανίστηκε στην έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του γιου του, Flavio. Ο Bolsonaro βρισκόταν τότε σε κατ’ οίκον περιορισμό και του είχε απαγορευτεί να συμμετέχει σε προεκλογικές εκδηλώσεις ή σχετικές πολιτικές δραστηριότητες.

Η Αλβανία έχει ήδη πειραματιστεί με την AI στην πολιτική

Η Αλβανία πάντως είναι γνώριμη με το ΑΙ στην πολιτική, με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα να έχει παρουσιάσει το περασμένο φθινόπωρο την Diella, μια εικονική υπουργό, που χαρακτηρίστηκε ως η πρώτη υπουργός στον κόσμο που λειτουργεί με την υποστήριξη του ΑΙ, η οποία και εντάχθηκε επίσημα στο κυβερνητικό σχήμα με αρμοδιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς στις διαδικασίες διαγωνισμών και κρατικών προμηθειών.

Λίγους μήνες αργότερα, ωστόσο, η επιλογή προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς η γυναίκα της οποίας η εμφάνιση και η φωνή χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της Diella εξέφρασε την αντίθεσή της στη χρήση της εικόνας της για έναν κυβερνητικό ρόλο.

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