Συνθέτης της Madonna και του Elton John σχολιάζει στην Άννα Βίσση: Η απάντηση για την «ευάλωτη περίοδο» του 2008

Ο Patrick Leonard έστειλε θερμό μήνυμα στην Άννα Βίσση για το «Απαγορευμένο» του 2008, με την τραγουδίστρια να θυμάται μια ιδιαίτερα ευάλωτη περίοδο της ζωής της.

Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία από το παρελθόν έφερε ξανά σε επικοινωνία την Άννα Βίσση με τον Αμερικανό συνθέτη και παραγωγό Patrick Leonard. Οι δυο τους αντάλλαξαν θερμά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή το άλμπουμ «Απαγορευμένο», που κυκλοφόρησε το 2008 και αποτέλεσε μια σημαντική στιγμή στην καριέρα της τραγουδίστριας.

Η επικοινωνία τους ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται στο προσκήνιο η κόντρα της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα. Αφορμή στάθηκε ανάρτηση της σελίδας θαυμαστών της τραγουδίστριας Fannatics στο Instagram, η οποία περιλάμβανε φωτογραφίες από τον δίσκο. Ο Patrick Leonard, ο οποίος είχε συμμετάσχει στη δημιουργία του ομότιτλου τραγουδιού, σχολίασε με ιδιαίτερα θερμά λόγια την ερμηνεύτρια, εκφράζοντας τη χαρά του που είχε συμβάλει σε εκείνη τη μουσική δουλειά.

«Υπέροχο τραγούδι αυτό που έχεις εδώ, αγαπημένη Άννα. Είμαι περήφανος που υπήρξα ένα μικρό μέρος του. Είσαι καταπληκτική», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η προσωπική απάντηση της Άννας Βίσση

Η τραγουδίστρια δεν άφησε το μήνυμα αναπάντητο και ανταπέδωσε τη θερμή αναφορά, θυμίζοντας τη σημασία που είχε για εκείνη η συγκεκριμένη συνεργασία.

«Είμαι περήφανη που συνδεθήκαμε μουσικά σε μία από τις πιο ευάλωτες περιόδους της ζωής μου. Ελπίζω να είσαι πολύ καλά και να παραμένεις τόσο δημιουργικός όσο θυμάμαι ότι ήσουν πάντα»

Τα λόγια της αναδεικνύουν τη συναισθηματική διάσταση που είχε για την ίδια εκείνη η περίοδος, αλλά και τη σχέση που διατήρησε με έναν δημιουργό με τον οποίο μοιράστηκε ένα σημαντικό μουσικό εγχείρημα.

Το άλμπουμ που αποτέλεσε ένα μεγάλο στοίχημα

Το «Απαγορευμένο» κυκλοφόρησε το 2008, με τη συμμετοχή καταξιωμένων δημιουργών και παραγωγών, ανάμεσά τους ο Patrick Leonard, ο Glen Ballard και ο Greg Ladanyi. Από τον δίσκο ξεχώρισαν τραγούδια όπως το ομότιτλο «Απαγορευμένο», το «Στην πυρά», το «Κόντρα» και το «Ρίσκο». Η κυκλοφορία του αποτέλεσε ένα σημαντικό στοίχημα για την Άννα Βίσση, καθώς ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της έπειτα από 28 χρόνια χωρίς τη συνεργασία του Νίκου Καρβέλα.

Παρά τις αλλαγές και τις νέες δημιουργικές κατευθύνσεις, το άλμπουμ σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, επιβεβαιώνοντας ότι η τραγουδίστρια μπορούσε να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της. Η πρόσφατη ανταλλαγή μηνυμάτων με τον Patrick Leonard έφερε ξανά στο προσκήνιο εκείνη τη συνεργασία και τη σημασία που εξακολουθεί να έχει για τους δύο καλλιτέχνες.

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