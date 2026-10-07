Η D&A Live Concerts διαψεύδει τις οικονομικές απαιτήσεις Καρβέλα: «Της χρωστά 500.000€» λέει ο Δημητρακόπουλος

Σκληραίνει η κόντρα γύρω από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, με την εταιρεία παραγωγής να απαντά στις αιτιάσεις του Νίκου Καρβέλα και να προαναγγέλλει νομικές κινήσεις.

Η δημόσια αντιπαράθεση γύρω από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ παίρνει νέα τροπή, καθώς η εταιρεία παραγωγής D&A Live Concerts απαντά στις αναφορές για οικονομικές και συμβατικές εκκρεμότητες με τον Νίκο Καρβέλα.

Η εταιρεία, με ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι έχει εκπληρώσει στο ακέραιο όλες τις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις της απέναντι στους συντελεστές της συναυλίας, συμπεριλαμβανομένου του γνωστού συνθέτη. Παράλληλα, αναφέρεται στη διαδικασία καταβολής των πνευματικών δικαιωμάτων μέσω της AUTODIA και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη οικονομική ή συμβατική απαίτηση σε βάρος της. Η D&A Live Concerts χαρακτηρίζει ανακριβείς τους αντίθετους ισχυρισμούς και προειδοποιεί ότι, εφόσον συνεχιστούν, επιφυλάσσεται να προσφύγει στις αρμόδιες αρχές και στα δικαστήρια.

Τα 250.000 ευρώ στην AUTODIA

Σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής, πριν από τη διεξαγωγή της συναυλίας απευθύνθηκε στην AUTODIA, τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στον οποίο ο Νίκος Καρβέλας έχει εκχωρήσει τη διαχείριση των περιουσιακών δικαιωμάτων από τη δημόσια εκτέλεση των έργων του. Όπως αναφέρει, εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη άδεια και καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα τα ποσά που προβλέπονται από το δημοσιευμένο αμοιβολόγιο της AUTODIA και τη σχετική σύμβαση. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι από τις 23 Σεπτεμβρίου 2026 έχει καταβληθεί στην AUTODIA ποσό 250.000 ευρώ ως προκαταβολή, ενώ αναμένεται η οριστική εκκαθάριση βάσει του set list που έχει ήδη υποβληθεί.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, όπως αναφέρει, θα καταβληθεί στον Νίκο Καρβέλα το ποσό που προβλέπεται από τη σχετική σύμβασή του με την AUTODIA. Η D&A Live Concerts ξεκαθαρίζει ακόμη ότι, σύμφωνα με τα αρχεία της, δεν υπάρχει μεταξύ της ίδιας και του Νίκου Καρβέλα καμία γραπτή ή προφορική συμφωνία που να αφορά τη συγκεκριμένη συναυλία ή οποιαδήποτε άλλη συναυλία ή παράσταση.

Ως εκ τούτου, υποστηρίζει ότι δεν υφίσταται μέχρι σήμερα οποιαδήποτε άλλη αξίωση σε βάρος της από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, με την εταιρεία να χαρακτηρίζει κάθε αντίθετο ισχυρισμό «ανακριβή» και υποστηρίζει ότι στερείται συμβατικού και νόμιμου ερείσματος.

Η απάντηση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου

Η δημόσια ρήξη ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση περνά πλέον σε ακόμη πιο σκληρή φάση, με τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο να απαντά σημείο προς σημείο στις αιτιάσεις του γνωστού συνθέτη και να μεταφέρει την αντιπαράθεση από το καλλιτεχνικό πεδίο στο οικονομικό και, πλέον, στο νομικό. Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, μιλώντας στο Mega, έβαλε στο τραπέζι συγκεκριμένα ποσά, παλαιότερες οικονομικές εκκρεμότητες, τη συμφωνία για τα κέρδη της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, αλλά και τον όρο για αποχή από δημόσιες δηλώσεις, καταλήγοντας πως η προσπάθεια εξωδικαστικής συνεννόησης έχει πλέον εξαντληθεί.

Παράλληλα, απάντησε στην κριτική του Νίκου Καρβέλα για τη φυσιογνωμία της συναυλίας και το κοινό που βρέθηκε στο ΟΑΚΑ, υποστηρίζοντας ότι μόνο το 1% των εισιτηρίων προοριζόταν για εφοπλιστές και συνεργάτες του κ. Κούστα, ενώ το υπόλοιπο 99% αφορούσε ανθρώπους που είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά την Άννα Βίσση. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος υποστήριξε ακόμη ότι ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να οφείλει στην Άννα Βίσση περίπου 500.000 ευρώ από δάνεια, μετρητά και εμβάσματα.

Όπως ανέφερε, η οικονομική απαίτηση του συνθέτη είχε ξεκινήσει από ποσό μεγαλύτερο των 600.000 ευρώ και στη συνέχεια υπήρξε, σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, συμφωνία που περιελάμβανε διαγραφή χρέους. Παράλληλα, έκανε αναφορά σε καταβολή 300.000 ευρώ στην Αυτοδιαχείριση, καθώς και σε χρήματα που, όπως είπε, είχαν δοθεί από την εκδήλωση στο Ηρώδειο. Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση στάθηκε ιδιαίτερα και στη συμφωνία που, όπως υποστηρίζει, είχε γίνει με τον Νίκο Καρβέλα για τη μοιρασιά των κερδών.

«Η συμφωνία που είχε κάνει ο κ. Καρβέλας είναι 50-50 τα κέρδη. Στο ΟΑΚΑ δεν υπήρξαν κέρδη», ανέφερε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι ζημιές της συναυλίας καλύφθηκαν από τον κ. Κούστα.

Η ρήτρα για τις δημόσιες δηλώσεις

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε και σε όρο που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε τεθεί ώστε ούτε η Άννα Βίσση ούτε ο Νίκος Καρβέλας να μεταφέρουν δημόσια τη μεταξύ τους διαφωνία στα τηλεοπτικά μέσα. Όπως υποστήριξε, σε περίπτωση παραβίασης προβλεπόταν ποινική ρήτρα. Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι ο Νίκος Καρβέλας έθεσε το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων όταν έγινε γνωστό ότι η συναυλία στο ΟΑΚΑ δεν είχε κέρδη, επαναλαμβάνοντας ότι μέσω της Αυτοδιαχείρισης είχαν καταβληθεί 300.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτελεί την εκδοχή της πλευράς της Άννας Βίσση. Ο Νίκος Καρβέλας έχει υποστηρίξει από την πλευρά του ότι η αμοιβή που διεκδικούσε ήταν διαφορετική και ανεξάρτητη από τα πνευματικά δικαιώματα που εισπράττει μέσω του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας τοποθετήθηκε και στο ενδεχόμενο ο Νίκος Καρβέλας να επιχειρήσει νομικά να εμποδίσει την Άννα Βίσση από το να ερμηνεύει τραγούδια του, εκτιμώντας ότι ένα τέτοιο αίτημα θα μπορούσε να θεωρηθεί καταχρηστική άσκηση δικαιώματος.

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