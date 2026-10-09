Λιάγκας: «Η Βίσση είναι στα τάρταρα» - Η πολύωρη σύσκεψη της Πέμπτης και το παρασκήνιο της ανακοίνωσης

Τα πρόσωπα με τα οποία συσκέφτηκε η τραγουδίστρια Άννα Βίσση για τη στάση που θα κρατήσει και το παρασκήνιο της συνάντησης.

Το παρασκήνιο της ανακοίνωσης που έκανε ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποκάλυψε στον αέρα του «Πρωινού» ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1 εξήγησε ότι η Άννα Βίσση είναι βαθιά στεναχωρημένη με τα όσα έχουν συμβεί και το απόγευμα της Πέμπτης βρέθηκε με το ζεύγος Κούστα, την αδελφή της Νίκη, τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο και 2-3 άτομα ακόμα από το περιβάλλον τους για να μιλήσουν για τη στάση που θα κρατήσουν.

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