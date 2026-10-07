Το «Εμείς» του Καρβέλα και της Βίσση ακούγεται αλλιώς σήμερα: Η ιστορία του τραγουδιού

34 χρόνια μετά, το «Εμείς» της Βίσση και του Καρβέλα αποκτά νέο νόημα μέσα από τη σημερινή τους ιστορία.

Υπάρχουν τραγούδια που σφραγίζουν τη στιγμιαία επικαιρότητα και άλλα που λειτουργούν σαν ζωντανοί οργανισμοί: αλλάζουν, μεγαλώνουν και επανερμηνεύονται μαζί με τους ανθρώπους που τα γέννησαν. Το «Εμείς», το θρυλικό ντουέτο της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, ανήκει αδιαμφισβήτητα στη δεύτερη κατηγορία.

Γραμμένο πριν από 34 χρόνια —σε μια μεταβατική φάση όπου ο θυελλώδης έρωτάς τους μετασχηματιζόταν ήδη σε μια ανεξίτηλη φιλική και καλλιτεχνική συμμαχία— το τραγούδι επιστρέφει σήμερα στο επίκεντρο. Μόνο που αυτή τη φορά, το υπόβαθρο δεν είναι η συναισθηματική σύγκλιση, αλλά η απρόσμενη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες.

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