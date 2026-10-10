Ένας απρόσμενος σύμμαχος; Πώς η πτώση των τιμών της βενζίνης μείωσε τη βία στις φυλακές

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει πως η πτώση των τιμών της βενζίνης οδήγησε σε αισθητή μείωση της βίας στις φυλακές στην Καλιφόρνια.

Όταν οι τιμές της βενζίνης υποχώρησαν για λίγους μήνες το 2018, η βία στις φυλακές της Καλιφόρνιας κατέγραψε παράλληλη πτώση, με μια νέα επιστημονική μελέτη να αποδεικνύει ότι η σύμπτωση αυτή δεν ήταν τυχαία.

Αν και οι κρατούμενοι δεν αγοράζουν καύσιμα, η σύνδεση εξηγείται από τις οικονομικές δυνατότητες των οικογενειών τους: η φθηνότερη βενζίνη επέτρεψε περισσότερες επισκέψεις, οι οποίες περιορίστηκαν εκ νέου όταν οι τιμές αυξήθηκαν.

Η οικονομική παράμετρος που... περιορίζει τη βία στις φυλακές

Η καθηγήτρια Κρίστιν Τέρνεϊ από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Ιρβάιν και οι συνεργάτες της αξιοποίησαν τις οικονομικές διακυμάνσεις για να μελετήσουν το φαινόμενο. Δεδομένου ότι τα σωφρονιστικά ιδρύματα στις ΗΠΑ βρίσκονται συχνά μακριά από τα αστικά κέντρα και η πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι σπάνια, η συχνότητα των επισκέψεων εξαρτάται άμεσα από τη δυνατότητα των συγγενών να καλύψουν το κόστος των μετακινήσεων.

Εξετάζοντας τα στοιχεία της περιόδου 2017-2019, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όλες οι μορφές παραβατικότητας των κρατουμένων αυξάνονταν ή μειώνονταν ανάλογα με την τιμή των καυσίμων. Η ισχυρότερη συσχέτιση καταγράφηκε στις σωματικές επιθέσεις, κυρίως μεταξύ των ίδιων των φυλακισμένων. Το αποτέλεσμα ήταν ακόμη πιο έντονο για όσους οι οικογένειες ζούσαν σε μεγάλες αποστάσεις, καθώς για αυτούς ακόμη και μία επιπλέον επίσκεψη είχε καθοριστική ψυχολογική σημασία.

Όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς της μελέτης, η αύξηση των επισκέψεων οδηγεί σε ουσιαστική μείωση των βίαιων περιστατικών που απειλούν την ασφάλεια τόσο των κρατουμένων όσο και του σωφρονιστικού προσωπικού. Παράλληλα, η μείωση της παραβατικότητας εντός του ιδρύματος περιορίζει τις πιθανότητες μελλοντικής υποτροπής μετά την αποφυλάκιση, καθιστώντας τις κοινωνίες ασφαλέστερες.

Τα σκανδιναβικά κράτη έχουν ήδη θέσει τη διατήρηση των οικογενειακών δεσμών στο επίκεντρο των σωφρονιστικών τους συστημάτων, επιτυγχάνοντας ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά επανεισαγωγής στη φυλακή.

Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι τα συμπεράσματα ξεπερνούν τα όρια των φυλακών. Η κοινωνική απομόνωση αποτελεί μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας, και η επένδυση σε πολιτικές που ενισχύουν τους ανθρώπινους δεσμούς μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας.

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