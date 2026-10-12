Απελευθέρωση της Αθήνας: Η γιορτή της 12ης Οκτωβρίου που έγινε πρελούδιο του εμφυλίου

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 12 Οκτωβρίου 1944, η Αθήνα απελευθερώθηκε από τους Ναζί κατακτητές αλλά η χαρά και τα πανηγύρια κράτησαν μόνο λίγες ώρες.

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 1944. Στις 8 το πρωί, ενώ οι γερμανικές φάλαγγες εγκαταλείπουν την Αθήνα. Λίγο αργότερα, στις 9.45, η ναζιστική σημαία υποστέλλεται από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ύστερα από 1.264 ημέρες γερμανικής κατοχής, η πρωτεύουσα είναι ελεύθερη.

Η είδηση διαδίδεται γρήγορα. Από τις συνοικίες, την Ομόνοια, το Σύνταγμα και τους δρόμους γύρω από την Ακαδημία Αθηνών, οι κάτοικοι κατεβαίνουν στο κέντρο. Ελληνικές σημαίες εμφανίζονται στα μπαλκόνια, οι καμπάνες χτυπούν και το πλήθος τραγουδά τον Εθνικό Ύμνο.

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