Σαρακατσάνοι: Η ονομασία και η καταγωγή της πανάρχαιας ελληνικής νομαδικής φυλής

Τι γράφουν για τους Σαρακατσάνους η Αγγελική Χατζημιχάλη, που μελέτησε για χρόνια την ιστορία, τη ζωή και τον πολιτισμό τους και άλλοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες.

Οι Σαρακατσάνοι ή Σαρακατσαναίοι είναι Έλληνες κτηνοτρόφοι - νομάδες, με ιδιότυπα στοιχεία συλλογικής ζωής, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί σχεδόν σε όλα τα μέρη της χώρας μας.

Η συλλογική μνήμη των Σαρακατσάνων θεωρεί ως αρχική κοιτίδα τους την Ήπειρο. Στο παρελθόν είχαν εξαπλωθεί σε ευρύτερη έκταση στη Βαλκανική αλλά μετά την οριστική διευθέτηση των συνόρων, το 1923, περιόρισαν εύλογα τη δημιουργία των τσελιγκάτων στον ελλαδικό χώρο, όπου υπήρξαν οι κατεξοχήν εκπρόσωποι του γένους (πατριάς), της κοινωνικής ομάδας των κτηνοτρόφων με τις ετήσιες σταθερές μετακινήσεις, όπως τις καθορίζει η φύση: ανέβασμα των κοπαδιών και ολόκληρων των οικογενειών στα ψηλά βουνά, στην αρχή της άνοιξης (συνήθως την ημέρα της εορτής του Αγίου Γεωργίου) και κάθοδό τους στις αρχές του φθινοπώρου (ημέρα εορτής του Αγίου Δημητρίου).

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