Πέθανε ο Διονύσης Χαριτόπουλος που έγραψε την εμβληματική βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 79 ετών ο Διονύσης Χαριτόπουλος, συγγραφέας της ιστορικής βιογραφίας του Άρη Βελουχιώτη και δημιουργός με ξεχωριστή θέση στα ελληνικά γράμματα.

Ο Διονύσης Χαριτόπουλος πέθανε σε ηλικία 79 ετών, όπως ανακοίνωσαν οι εκδόσεις Τόπος την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Ο συγγραφέας, που είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας, νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στην Αθήνα αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ένα από τα πιο γνωστά έργα του είναι η ιστορική βιογραφία «Άρης, ο αρχηγός των ατάκτων», αφιερωμένη στον Άρη Βελουχιώτη, ενώ η συνολική εργογραφία του περιλαμβάνει μυθιστορήματα, νουβέλες, διηγήματα, δοκίμια και θεατρικά έργα.

Η ανακοίνωση των εκδόσεων Τόπος

Οι εκδόσεις Τόπος αποχαιρέτησαν τον συγγραφέα με μια ανακοίνωση που αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ήθελε να αντιμετωπίζεται ο θάνατός του. «Πέθανε χθες ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Το γράφουμε όπως το ήθελε, ούτε έφυγε, ούτε αποχώρησε, ούτε άλλα τέτοια», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Στην ανακοίνωση περιγράφεται ως άνθρωπος «ολιγαρκής, ανθεκτικός και μπεσαλής», που άντλησε από τη ζωή και τις εμπειρίες του το υλικό για τη γραφή του. «Γέννημα θρέμμα Πειραιώτης», με καταγωγή από τη Μέσα Μάνη από την πλευρά του πατέρα του και από το Μικρό Χωριό Ευρυτανίας από την πλευρά της μητέρας του, ο Χαριτόπουλος μεγάλωσε σε φτωχικές συνοικίες και εργάστηκε από μικρός σε χειρωνακτικές δουλειές. Οι εκδόσεις Τόπος τον χαρακτηρίζουν «ακατάτακτο, αταξινόμητο, αυτόνομο», επισημαίνοντας ότι δεν εντάχθηκε σε λογοτεχνικές σχολές ή ρεύματα και ότι η γραφή του διατήρησε έναν βαθιά βιωματικό χαρακτήρα.

Από τον Πειραιά στα ελληνικά γράμματα

Ο Διονύσης Χαριτόπουλος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1947. Πριν αφοσιωθεί στη συγγραφή, εργάστηκε σε διάφορα χειρωνακτικά επαγγέλματα, καθώς και στον χώρο της διαφήμισης μέχρι το 1990. Το πρώτο βιβλίο του, «Δανεικιά γραβάτα», κυκλοφόρησε το 1976. Ακολούθησαν έργα διαφορετικών ειδών, με θεματολογία που αντλούσε συχνά από την ελληνική κοινωνία, την Ιστορία και τις προσωπικές εμπειρίες.

Το έργο που συνδέθηκε περισσότερο με το όνομά του ήταν το «Άρης, ο αρχηγός των ατάκτων», η ιστορική βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη, η οριστική έκδοση της οποίας κυκλοφόρησε το 2003. Ανάμεσα στα βιβλία του συγκαταλέγονται επίσης τα «Τα παιδιά της Χελιδόνας», «525 τάγμα πεζικού», «Εγχειρίδιο βλακείας», «Πειραιώτες», «Σχέσεις» και «Έρωτες στη Μεταπολίτευση».

Ο Χαριτόπουλος υπήρξε σύζυγος της δημοσιογράφου Μαλβίνας Κάραλη. Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας, διατηρώντας απόσταση από τη δημόσια ζωή.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά τους, οι εκδόσεις Τόπος αναφέρθηκαν και στην τελευταία του συγγραφική παρακαταθήκη, παραθέτοντας τους στίχους που ο ίδιος είχε επιλέξει για το άνοιγμα του τελευταίου βιβλίου του:

«Θα είμαι πάντα με τους ξυπόλυτους,

έξω απ’ τα Χειμερινά Ανάκτορα, ακόμη κι αν είναι χειρότεροι

απ’ τους μέσα, γιατί αυτοί έχουν το δίκιο με το μέρος τους».

Η συνεργασία του με τις εκδόσεις Τόπος ξεκίνησε το 2007. Όπως αναφέρει ο εκδοτικός οίκος, στο διάστημα αυτό κυκλοφόρησαν 12 τίτλοι του και επανεκδόθηκαν άλλοι 12. «Μια κατηγορία μόνος του», γράφουν χαρακτηριστικά οι εκδόσεις Τόπος στον αποχαιρετισμό τους.

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