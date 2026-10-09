Μελέτη υποστηρίζει πως η Γη έχει έξι αντί για επτά ηπείρους - Και δεν αναφέρεται στην Βόρεια και τη Νότια Αμερική

Μια νέα επιστημονική έρευνα αμφισβητεί τα όσα ξέραμε για τη γεωγραφία, υποστηρίζοντας πως η Γη διαθέτει τελικά έξι και όχι επτά ηπείρους.

Από τα σχολικά μας χρόνια διδασκόμαστε ότι ο κόσμος αποτελείται από επτά ηπείρους: την Αφρική, την Ανταρκτική, την Ασία, την Ωκεανία, την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τη Νότια Αμερική.

Ωστόσο, μια νέα μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό Gondwana Research, υποστηρίζει πως η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Η υπόθεση αυτή προέκυψε μετά από λεπτομερή έρευνα γύρω από τις γεωλογικές διεργασίες που οδήγησαν στη διάσπαση της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αυτές οι ηπειρωτικές μάζες εξελίχθηκαν στην πάροδο του χρόνου.

Η συνέχιση της διάσπασης και ο ρόλος της Ισλανδίας

Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, Dr. Τζόρνταν Φέθεαν από το Πανεπιστήμιο του Ντέρμπι, εξήγησε στο Earth.com ότι τα ευρήματα της ομάδας του δείχνουν πως «οι τεκτονικές πλάκες της Βόρειας Αμερικής και της Ευρασίας δεν έχουν ακόμη διασπαστεί στην πραγματικότητα, όπως παραδοσιακά θεωρείται ότι συνέβη πριν από 52 εκατομμύρια χρόνια». Αντίθετα, οι πλάκες αυτές συνεχίζουν να τεντώνονται, βρισκόμενες ακόμη στη διαδικασία του διαχωρισμού, πράγμα που σημαίνει ότι η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μία ενιαία ήπειρος.

Η μελέτη εστιάζει στο ηφαιστειακό νησί της Ισλανδίας. Μέχρι σήμερα επικρατούσε η αντίληψη ότι σχηματίστηκε πριν από περίπου 60 εκατομμύρια χρόνια ως αποτέλεσμα της μεσοατλαντικής ράχης. Ωστόσο, αναλύοντας τις τεκτονικές κινήσεις στην αφρικανική ήπειρο, οι ερευνητές αμφισβήτησαν αυτή τη θεωρία.

Υποστηρίζουν ότι η Ισλανδία, μαζί με τη συνοδό υποθαλάσσια ράχη, περιέχει γεωλογικά θραύσματα τόσο από την ευρωπαϊκή όσο και από τη βορειοαμερικανική τεκτονική πλάκα. Αυτό υποδηλώνει ότι οι συγκεκριμένες περιοχές δεν είναι μεμονωμένες ηπειρωτικές δομές, αλλά διασυνδεδεμένα κομμάτια μιας μεγαλύτερης ηπειρωτικής κατασκευής. Μάλιστα, οι επιστήμονες εισήγαγαν τον όρο «Ρηγματωμένο Ωκεάνιο Μαγματικό Οροπέδιο» για να περιγράψουν αυτό το νέο γεωλογικό χαρακτηριστικό.

Η «Χαμένη Ατλαντίδα» και οι ομοιότητες με την Αφρική

Ο Dr. Φέθεαν χαρακτήρισε την ανακάλυψη ως το αντίστοιχο της «Χαμένης Ατλαντίδας» για τις επιστήμες της Γης, καθώς ο ίδιος και οι συνεργάτες του εντόπισαν «θραύσματα μιας χαμένης ηπείρου βυθισμένα κάτω από τη θάλασσα και κάτω από χιλιόμετρα λεπτών ροών λάβας».

Επιπλέον, οι ερευνητές εντόπισαν εντυπωσιακές ομοιότητες ανάμεσα στην Ισλανδία και την ηφαιστειακή περιοχή Αφάρ της Αφρικής. Εάν η μελέτη τους επιβεβαιωθεί, αυτό θα σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή και η βορειοαμερικανική ήπειρος εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαδικασία διαχωρισμού και επομένως παραμένουν συνδεδεμένες.

Παρόλο που ο Φέθεαν αναγνωρίζει ότι η θεωρία του είναι αμφιλεγόμενη, επιμένει ότι βασίζεται σε σχολαστική έρευνα. Η μελέτη βρίσκεται ακόμη σε εννοιολογικό στάδιο και η ομάδα σχεδιάζει περαιτέρω δοκιμές στα ηφαιστειακά πετρώματα της Ισλανδίας, καθώς και υπολογιστικές προσομοιώσεις για την καλύτερη κατανόηση του σχηματισμού του ROMP.

Η εργασία αυτή ακολουθεί μια προηγούμενη ανακάλυψη του Φέθεαν, ο οποίος είχε εντοπίσει ένα κρυμμένο «πρωτο-μικροήπειρο» ανάμεσα στον Καναδά και τη Γροιλανδία, κάτω από τον πορθμό Ντέιβις. Όπως σημειώνει ο ίδιος, η μελέτη αυτών των φαινομένων βοηθά τους επιστήμονες να προβλέψουν τη μελλοντική μορφή του πλανήτη αλλά και τον εντοπισμό χρήσιμων φυσικών πόρων.

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