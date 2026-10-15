Έσκαψε στην αυλή του και βρήκε άγαλμα του Φαραώ: Αρχαιολογικές ανακαλύψεις ύψους 8,5 μέτρων

Τμήματα αγαλμάτων που ενδέχεται να έφταναν τα 8,5 μέτρα ήρθαν στο φως στην Αίγυπτο, έπειτα από την ανακάλυψη ενός λίθου με επιγραφές από κάτοικο της περιοχής.

Μια απρόσμενη αρχαιολογική ανακάλυψη στην Αίγυπτο ξεκίνησε όταν ένας κάτοικος εντόπισε έναν πέτρινο όγκο με επιγραφές στο οικόπεδό του και ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές. Η εξέταση του ευρήματος οδήγησε σε ανασκαφή, κατά την οποία ήρθαν στο φως τμήματα δύο μεγάλων βασιλικών αγαλμάτων, με το ένα να αναγνωρίζεται ως απεικόνιση του φαραώ Ραμσή Β΄.

Το εύρημα έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω του μεγέθους των αγαλμάτων, αλλά και των επιγραφών που συνδέονται με τον ισχυρό ηγεμόνα της αρχαίας Αιγύπτου. Οι αρχαιολόγοι συνεχίζουν τις έρευνες, προκειμένου να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία για την προέλευση και την αρχική θέση των μνημείων.

Άγαλμα ύψους έως 8,5 μέτρων

Το κεφάλι του αγάλματος που αποδίδεται στον Ραμσή Β΄ έχει ύψος περίπου 1,6 μέτρα, και απεικονίζεται τον φαραώ να φορά το διπλό στέμμα της Άνω και της Κάτω Αιγύπτου, σύμβολο της εξουσίας του σε ολόκληρη τη χώρα. Με βάση τις διαστάσεις του σωζόμενου τμήματος και τις αναλογίες του αγάλματος, οι ειδικοί εκτιμούν ότι το μνημείο θα έφτανε περίπου τα 8,5 μέτρα μαζί με τη βάση του, ωστόσο, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί μόνο τμήματά του, επομένως η πλήρης μορφή του δεν έχει αποκατασταθεί.

Στην ίδια ανασκαφή βρέθηκε και τμήμα ενός δεύτερου βασιλικού αγάλματος, με το σωζόμενο κομμάτι να έχει ύψος σχεδόν 2,5 μέτρων, με τους αρχαιολόγους να εξετάζουν αν απεικονίζει επίσης τον Ραμσή Β΄ ή κάποιον άλλο ηγεμόνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επιγραφές που εντοπίστηκαν σε κοντινό λίθο από ροζ γρανίτη, στις οποίες ο Ραμσής Β΄ αναφέρεται ως βασιλιάς της Άνω και της Κάτω Αιγύπτου και υιός του Ρα, προσδιορισμοί που συνδέονται με τη βασιλική εξουσία και τη θεϊκή νομιμοποίησή του.

Ο φαραώ που άφησε το αποτύπωμά του στην Αίγυπτο

Ο Ραμσής Β΄ κυβέρνησε την Αίγυπτο από το 1279 έως το 1213 π.Χ. και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ηγέτες της αρχαίας αιγυπτιακής ιστορίας, μιας και κατά τη διάρκεια της βασιλείας του κατασκευάστηκαν ή επεκτάθηκαν μεγάλα μνημειακά συγκροτήματα και ναοί, ενώ η εικόνα του αποτυπώθηκε σε κολοσσιαία αγάλματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η νέα ανακάλυψη προσθέτει στοιχεία στη μελέτη της μνημειακής γλυπτικής της εποχής του, αλλά αφήνει ανοιχτά σημαντικά ερωτήματα. Οι αρχαιολόγοι προσπαθούν να εξακριβώσουν αν τα αγάλματα βρίσκονταν εξαρχής στο σημείο όπου εντοπίστηκαν ή αν μεταφέρθηκαν εκεί σε μεταγενέστερη περίοδο.

Παράλληλα, η σύνδεση του Ραμσή Β΄ με τον φαραώ της βιβλικής Εξόδου εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Η Βίβλος δεν κατονομάζει τον συγκεκριμένο ηγέτη, ενώ δεν υπάρχει οριστική ιστορική απόδειξη που να επιβεβαιώνει ότι εκείνος ήταν ο φαραώ της συγκεκριμένης αφήγησης. Οι ανασκαφές συνεχίζονται, με τους ειδικούς να αναζητούν περισσότερα τμήματα των αγαλμάτων και στοιχεία που θα βοηθήσουν στην ανασύνθεση της ιστορίας τους.

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