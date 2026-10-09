Έκρηξη στη Motor Oil: Πέθανε ο ένας από τους δύο τραυματίες – Σε κρίσιμη κατάσταση ο δεύτερος

Τη ζωή του έχασε ένας 43χρονος εργαζόμενος μετά την έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 53χρονος.

Ένας 43χρονος εργαζόμενος κατέληξε μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (9/10) στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, ενώ ένας ακόμη τραυματίας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:00, κατά τη διάρκεια εργασιών προληπτικής συντήρησης που πραγματοποιούσε εξωτερικό συνεργείο σε μονάδα αντιδραστήρα του διυλιστηρίου.

Πώς έγινε η έκρηξη στη Motor Oil

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, σημειώθηκε εκτόνωση και έκρηξη σε καπάκι της μονάδας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο εργαζόμενοι. Δεν ακολούθησε ανάφλεξη ούτε εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Συνολικά, τραυματίστηκαν εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά.

Οι δύο σοβαρά τραυματισμένοι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 43χρονος κατέληξε λίγο πριν από τις 17:00. Ο δεύτερος τραυματίας, ηλικίας 53 ετών, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, έχοντας υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Μετά το περιστατικό, οι εργασίες στις εγκαταστάσεις σταμάτησαν, ενώ στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για την καταγραφή του συμβάντος και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ η ΕΛ.ΑΣ. έχει προσαγάγει στο ΑΤ Αγίων Θεοδώρων τον εργολάβο του έργου, ενώ, αστυνομικές πηγές αναφέρουν στο πρακτορείο ότι, οι δύο άντρες ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου.

H νέα ανακοίνωση της Motor Oil:

«Έκτακτη ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζoμένων, της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα, κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών. Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη.

Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, και η εταιρεία συνεργάζεται απολύτως μαζί τους».

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