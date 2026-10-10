Agua Negra: Η σήραγγα των 14 χιλιομέτρων που θα «τρυπήσει» τις Άνδεις στα 4.000 μέτρα

Ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα στις Άνδεις επιχειρεί να επανεκκινήσει, με τη νέα σήραγγα να φιλοδοξεί να συνδέσει πιο σταθερά την Αργεντινή με τη Χιλή και τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το έργο Agua Negra αφορά την κατασκευή μιας μεγάλης οδικής σήραγγας μήκους περίπου 14 χιλιομέτρων, η οποία θα διασχίζει την οροσειρά των Άνδεων και θα συνδέει την επαρχία του Σαν Χουάν στην Αργεντινή με την περιοχή Κοκίμπο στη Χιλή.

Η νέα σύνδεση αποτελεί τμήμα του λεγόμενου Κεντρικού Βιοκεάνιου Διαδρόμου, ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη βελτίωση των μεταφορών μεταξύ του Ατλαντικού και του Ειρηνικού. Το πέρασμα Agua Negra υπάρχει ήδη ως ορεινή διαδρομή, όμως η χρήση του είναι περιορισμένη. Παραμένει κλειστό για μεγάλο μέρος του έτους λόγω των χιονοπτώσεων και των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Η κατασκευή μιας μόνιμης σήραγγας θα μπορούσε να επιτρέψει την πιο σταθερή σύνδεση των δύο χωρών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Ένα έργο που καθυστέρησε για χρόνια

Η προσπάθεια για την κατασκευή της σήραγγας έχει περάσει από αρκετές καθυστερήσεις και αναστολές. Το έργο είχε φτάσει σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού και είχε εξασφαλιστεί διεθνής χρηματοδότηση από την Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (IDB). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Μαουρίσιο Μάκρι άλλαξαν οι επενδυτικές προτεραιότητες και μειώθηκαν οι διαθέσιμοι προϋπολογισμοί, με αποτέλεσμα το έργο να σταματήσει. Τώρα, η προσπάθεια για την επανεκκίνησή του επανέρχεται στο προσκήνιο.

Η σημασία του Agua Negra δεν περιορίζεται στην οδική σύνδεση δύο περιοχών. Η ολοκλήρωση του έργου θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν σημαντικό εμπορικό άξονα, προσφέροντας στις επαρχίες της κεντρικής και βορειοδυτικής Αργεντινής ευκολότερη πρόσβαση προς τα λιμάνια της Χιλής και, μέσω αυτών, προς τον Ειρηνικό Ωκεανό. Αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τις εμπορικές συναλλαγές με τις αγορές της Ασίας, ενώ παράλληλα αναμένεται να ενισχύσει τις τουριστικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ξαναρχίζουν οι εργασίες;

Σύμφωνα με τον πρόξενο Μάριο Σκιαβόνε, οι εργασίες από την πλευρά της Χιλής έχουν ήδη επανεκκινήσει. «Στη χιλιανή πλευρά έχουν ήδη ξαναρχίσει οι εργασίες», ανέφερε, σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα. Για την πλευρά της Αργεντινής, ωστόσο, η κατάσταση είναι διαφορετική, καθώς τα έργα δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει. Ο ίδιος υποστήριξε ότι αυτό αναμένεται να γίνει σύντομα.

Ο μηχανικός Φρανσίσκο Χαβιέρ Οβάγιε χαρακτήρισε το έργο κάτι περισσότερο από μια τεχνική πρόκληση, υποστηρίζοντας ότι η σήραγγα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σημαντικός εμπορικός σύνδεσμος για ολόκληρο τον Νότιο Κώνο της Αμερικής. Αν ολοκληρωθεί, το Agua Negra θα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οδικές συνδέσεις μέσα από τις Άνδεις, μειώνοντας την εξάρτηση από ένα ορεινό πέρασμα που σήμερα επηρεάζεται έντονα από τις καιρικές συνθήκες.

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